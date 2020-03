Mesures de contrôle accrues dans les CHSLD et résidences pour aînés

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé une aide d’urgence pour augmenter les mesures de contrôle dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les résidences pour personnes âgées, afin de protéger «ces personnes qui restent les plus vulnérables».

«Aujourd’hui, on se donne des nouveaux moyens pour mieux protéger les aînés et le personnel dans les résidences et CHSLD privés. On veut qu’il y ait plus de contrôle: des gardiens, des vérifications des symptômes à l’entrée», a-t-il dit lors de son point de presse quotidien, à 13h, dimanche.

Cette mesure vise les trois groupes qui les fréquentent, soit le personnel, les livreurs et les résidents eux-mêmes.

«Oui, il y a un certain nombre des personnes infectées dans les résidences en ce moment et on veut s’assurer que toutes les personnes qui entre soient contrôlées pour ne pas apporter le virus», a-t-il ajouté.

M. Legault a fait savoir que la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui s’est placée elle-même en confinement volontaire, enregistrera une vidéo à cet effet.

«Nos mesures fonctionnent»

Le premier ministre a remercié les infirmières et techniciens de laboratoire, qui multiplient les tests de détection de la COVID-19.

«On est parmi celui, toutes proportions gardées, qui font le plus de tests le monde, a-t-il répété. Et la bonne nouvelle, c’est que le nombre de décès reste stable. On a actuellement 72 personnes aux soins intensifs, alors que 6 000 lits sont prêts en accueillir. On est prêts et ça veut dire que nos mesures fonctionnent.»

Appel à contribuer à l’effort

Le premier ministre a redemandé à tous les Québécois «de contribuer à l’effort en évitant les déplacements d’un quartier, d’une ville ou d’une région à l’autre».

Hier, il a pris une journée de congé pour marcher et s’est senti soutenu par la population. Il a encouragé les gens à «garder le moral et à rester uni pour passer à travers cette épreuve». Il a remercié au passage la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de l’avoir remplacé hier.

«Je trouve ça encourageant d’avoir de la relève, d’avoir une femme forte avec beaucoup aplomb», a-t-il dit.

Il a aussi remercié les trois chefs de l’opposition, Manon Massé, Pierre Arcand et Pascal Bérubé, avec qui il dit être en contact deux fois par semaine, pour «leurs bonnes suggestions» et leur collaboration.

François Legault a réservé ses remerciements du jour aux livreurs.

Lors de la période de questions des journalistes, il a indiqué qu’«un plan de réouverture graduel» est prévu pour les entreprises qui sont présentement fermées.

Bilan au sujet de la COVID-19

2 840 personnes infectées (augmentation de 342)

Aucun nouveau décès (22 décès total)

192 personnes hospitalisées (hausse de 28)

72 personnes aux soins intensifs (hausse de 15)

58 000 tests effectués