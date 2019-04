Mesures d’urgence à Saint-Stanislas-de-Kostka

Crédit photo : Gracieuseté

Il n’y a pas qu’à Rigaud et Pointe-Fortune où les précipitations tombées sur la région vendredi et samedi dernier ont causé des dégâts. À Saint-Stanislas-de-Kostka, la météo a aussi forcé l’administration municipale à déclencher le plan de mesures d’urgence et à décréter, samedi, l’état d’urgence sur le territoire de la Municipalité.

Le conseil municipal a entériné cet état d’urgence le lundi 22 avril et entend le maintenir jusqu’au vendredi 26 avril inclusivement, apprend-on dans le communiqué émis par la Municipalité.

“Le réseau d’égouts sanitaire a subi une charge inhabituelle, forçant la mise en place de mesures d’urgence pour les secteurs du bord de l’eau. Les postes de pompage 2, 3, 4 et 5 ne suffisaient pas seuls et il a fallu pomper à l’aide de camion-citerne afin de rétablir le niveau normal des postes pour éviter des déversements et des refoulements, et ce, pendant plus de 36 heures. Cette situation a forcé l’ouverture du centre de service aux sinistrés, au centre municipal, le samedi 20 avril, afin de permettre aux citoyens des secteurs concernés d’utiliser les toilettes et les services essentiels le temps que la situation se résorbe sur le réseau”, explique le directeur général, Maxime Boissonneault.

Celui-ci indique que, devant les fortes précipitations et le niveau toujours en hausse dans chacun des postes, les pompes n’arrivaient plus à subvenir seules. Chacun des postes, la municipalité ayant un réseau gravitaire, s’est donc engorgé et malgré la situation proactive du service de l’aménagement et du développement qui avait entrepris le pompage le vendredi soir, à l’aide de camions-citernes, avant même d’atteindre les sommets, la situation a rapidement dégénéré. Au plus fort de la crise, afin de rétablir rapidement le réseau, 3 camions-citernes et 1 camion semi-remorque se relayaient afin de pomper les eaux dans chacun des postes du bord de l’eau.

Lundi, bien que les précipitations aient cessé, la municipalité a maintenu l’état d’urgence sur son territoire, étant donné les prévisions hydrométéorologiques des prochains jours. De plus, une communication constante est maintenue entre le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Environnement et le coordonnateur des mesures d’urgence afin d’assurer un suivi sur la situation.

Incidemment, la collaboration des citoyens est demandée afin de diminuer les récidives. Le réseau d’égouts est sanitaire seulement et il n’est pas fait pour recevoir le pluvial, c’est-à-dire les eaux des pompes d’assèchement, des gouttières ou des drains français. Tout au long du pompage, les eaux pompées étaient claires, ce qui laisse présager des branchements illicites. Des actions seront entreprises dans les prochains jours et les prochaines semaines afin de repérer ces branchements illicites et les amendes seront appliquées, puisque tous les citoyens sont concernés.

« Je tiens à souligner le travail remarquable et l’implication de tous les gens de l’organisation municipale de sécurité civile qui, depuis vendredi soir, ont travaillé sans arrêt afin de permettre un maintien des services essentiels à la population. Je pense entre autres à la mission des travaux publics, dirigée par la direction de l’aménagement et du développement qui, de jour comme de nuit, s’est assuré que tout fonctionne, partout, et à coordonner le technique, à tous les employés des travaux publics qui ont supervisé les travaux, à la mission du service incendie, sous la direction du directeur incendie, et tous les pompiers, pour les visites terrains, le support en tout temps, la présence, lorsque requise, l’administration municipale qui a assuré le service aux sinistrés tout au long de la journée de samedi. Tous ces gens ont travaillé sous la coordination et le leadeurship sans relâche du coordonnateur des mesures d’urgence, Maxime Boissonneault, qui a été présent de jour, comme de nuit, depuis vendredi soir, a assuré les liens avec le conseil, les responsables de missions, les citoyens sur les réseaux sociaux ainsi que les ministères », a conclu la mairesse, Caroline Huot.

La Municipalité invite les gens à s’abonner à sa page Facebook afin de suivre les développements et les mises à jour sur les mesures d’urgence.