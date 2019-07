Mesures mises en place pour accommoder les citoyens à Saint-Constant

Compte tenu de la vague de chaleur accablante des prochains jours, la Ville de Saint-Constant prend les mesures nécessaires, dès aujourd’hui, pour accommoder les citoyens qui n’ont pas accès à un lieu climatisé.

Extension des heures d’ouverture des jeux d’eau

Les heures d’ouverture des jeux d’eau sont prolongées de 7 h à 23 h jusqu’au dimanche 7 juillet. Les trois parcs munis de jeux d’eau sont :

• Parc du Petit Bonheur (80, rue Villeneuve)

• Parc Jean-Béliveau (21, rue Perron)

• Parc Réal Bellefleur (206, rue du Grenadier)

Ouverture de la Bibliothèque en dehors des heures d’ouverture

La Bibliothèque (121, rue Saint-Pierre) sera ouverte en dehors des heures d’ouverture jusqu’à samedi. Toutefois, il n’y aura pas de prêt de documents en dehors des heures d’ouverture du comptoir de prêts. Les citoyens pourront consulter les documents sur place. Le Wi-Fi est également disponible sur place pour les citoyens qui souhaiteraient apporter leurs tablettes et ordinateurs. Voici l’horaire proposé :

• Jeudi 4 juillet : 9 h 30 à 21 h (comptoir de prêt : 9 h 30 à 20 h 30)

• Vendredi 5 juillet : 9 h 30 à 21 h (comptoir de prêt : 13 h à 20 h 30)

• Samedi 6 juillet : 9 h 30 à 17 h (comptoir de prêt : 10 h 30 à 15 h 30)

On y retrouve de l’air climatisé, un abreuvoir et des toilettes.

(Source: Ville de Saint-Constant)