Mesures sur l’autoroute 15 : La Prairie entendue par le MTQ

La Ville de La Prairie et le ministère des Transports du Québec (MTQ) se sont rencontrés le 19 mars afin de discuter des mesures à appliquer aux abords de l’autoroute 15 pour la rendre plus sécuritaire en temps de forts vents et de poudrerie. La Municipalité souhaitait également aborder le sujet du nouveau brise-vent installé en mars. Elle se dit satisfaite au terme de cette réunion.

La Prairie redemande au MTQ de mettre en place plus de mesures sur l’A15

Selon Sylvain Latour, coordonnateur aux affaires politiques à La Prairie, le MTQ a confirmé que les panneaux installés sont un projet-pilote et qu’ils seront retirés à la mi-avril.

«Ils pourraient donc être de retour l’hiver prochain, ajoute-t-il. Ils nous ont tout de même démontré leur efficacité, ç’a fait ses preuves ailleurs.»

De son côté, Miguel Vizcaino-Dubé, conseiller en communications au MTQ, fait savoir que des barrières brise-vent amovibles semblables à celle à La Prairie ont fait l’objet d’un projet-pilote par le ministère dans le secteur de Cacouna. Elles y sont installées l’automne, puis enlevées au printemps.

«Elles ont permis de réduire l’intensité des événements de poudrerie sur le réseau en ralentissant la neige et permettant son accumulation avant d’atteindre l’autoroute», soutient M. Vizcaino-Dubé.

Il réitère que ce type d’aménagement est adapté à chaque secteur et que celui du bassin de La Prairie a la particularité d’avoir peu d’espace disponible entre l’autoroute 15 et le fleuve Saint-Laurent. Le MTQ a néanmoins confiance que le brise-vent permettra d’augmenter la sécurité à cet endroit.

Les coûts associés aux panneaux sont évalués à environ 5 000$, dit-il. La fabrication s’effectue avec des matériaux recyclés et l’installation de la barrière est réalisée à l’interne afin de minimiser les dépenses.

Satisfaite

La Ville de La Prairie se dit somme toute satisfaite.

«Ils ont essayé quelque chose de nouveau. C’est certain qu’on avait des questions, surtout pour l’esthétique et on voulait s’assurer que ce ne soit pas là en permanence et que les lieux avant et après l’installation soient en bon état pour l’été», partage M. Latour. Il ajoute que le MTQ est ouvert à trouver une solution pour l’apparence du brise-vent.

La Municipalité a de nouveau abordé la signalisation. Le maire Donat Serres a répété à plusieurs reprises qu’il considère que les panneaux installés ne se trouvent pas au bon endroit, et que d’autres, clignotants, devraient être mis en place. La Prairie attend toutefois un retour à ce sujet.