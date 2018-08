Un mètre de cheveux pour Leucan

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Lyne Beauvais laisse pousser ses cheveux depuis 13 ans. Ils mesurent maintenant plus d’un mètre. Le 8 septembre, elle les fera raser pour Leucan et les donnera afin que des perruques soient confectionnées pour les gens malades.

«Il y a une dizaine d’années, il y a une de mes amies qui l’a fait et je me suis dit que quand je serais tannée de mes cheveux, je le ferais. Mais je ne me tanne pas vite», blague Mme Beauvais.

C’est après avoir eu l’influenza l’hiver dernier et parce qu’elle a commencé à perdre des cheveux qu’elle a pris la décision que c’est «maintenant ou jamais».

Lorsque la résidente de Sainte-Catherine a annoncé à son entourage qu’elle voulait faire raser ses cheveux, une ancienne collègue lui a lancé que sa crinière valait «au moins 10 000$». C’est donc l’objectif de fonds à amasser qu’elle s’est fixé à la mi-juillet.

«J’ai décidé de relever le défi, mais je croyais que nous aurions plus à cette étape-ci», avoue-t-elle.

Lors de sa rencontre avec Le Reflet le 10 août, environ 3 000$ étaient amassés.

«Il y a des journées où je me trouve un peu folle de le faire. Ça va être un choc, mais ça vaut tellement la peine.» -Lyne Beauvais

Soutien

Une équipe complète s’est jointe à Mme Beauvais.

«Je travaille au Metro Cardinal depuis 35 ans, alors j’ai la chance d’avoir des commandites, notamment de bonbons. Et j’ai six personnes autour de moi qui m’aident. Je suis bien appuyée», exprime-t-elle.

Son patron n’a pas hésité à lui permettre d’avoir un kiosque dans le commerce afin de vendre des friandises et des billets de tirage.

L’une des membres de l’équipe, Marie-Thérèse Roy, donne de son temps pour le projet.

«Mon amie m’inspire!, s’exclame-t-elle. J’ai embarqué dès le début.»

Mme Beauvais ajoute que «c’est gratifiant d’avoir autant de soutien».

Motivation supplémentaire

Au tout début de l’aventure, l’équipe a appris qu’un jeune garçon de 15 ans près d’eux est atteint de leucémie. Cela les a définitivement poussés à redoubler d’ardeur pour la suite du défi.

«Le fils de ma nièce, qui demeure à Saint-Constant, est présentement hospitalisé à Sainte-Justine. On veut vraiment amasser les fonds», confie Mme Roy.

En décidant de faire le Défi têtes rasées, Mme Beauvais a réalisé à quel point l’organisme a de l’importance.

«Je connaissais Leucan, comme tout le monde, affirme-t-elle. Mais je ne savais pas l’impact et la nécessité que ça avait. J’ai appris récemment que chaque semaine il y a un nouveau cas d’enfant atteint du cancer en Montérégie.»

Tirages et activité bénéfice

Des friandises et des billets à 10$ sont présentement vendus par Mme Beauvais et son équipe à l’épicerie Metro Cardinal à Sainte-Catherine pour gagner des prix offerts par des artistes, dont une toile d’une valeur de 450$ peinte par Nathalie Hébert, de Candiac. Le tirage aura lieu le jour du rasage, soit le 8 septembre, à 16h, au même endroit. Des hot-dogs seront vendus et Leucan sera présent pour l’événement public. Des dons pourront être faits à ce moment ou en ligne avant (www.webleucan.com/lynebeauvais). La résidente de Sainte-Catherine a aussi une page Facebook officielle nommée «10 000$ pour la couette à Lyne», où elle peut être contactée.