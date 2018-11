Michelin rappelle un nombre limité de pneus tourisme vendus au Canada

LAVAL, QC, le 12 nov. 2018 /CNW/ – Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc. annonce le rappel volontaire de 377 pneus MICHELINMD CrossClimateMC SUV vendus au Canada depuis le 25 septembre 2018.

Les pneus faisant l’objet du rappel sont dépourvus du marquage requis relatif à l’indice de charge, à l’indice de pression maximale et à la description des nappes. Cette information, apparaissant normalement sur le flanc des pneus, est manquante en raison d’une erreur logistique survenue à l’interne. Les consommateurs au Canada trouveront de plus amples renseignements au sujet de ce rappel en cliquant ici (français) et ici (anglais). Les consommateurs américains peuvent trouver des renseignements supplémentaires concernant ce rappel en cliquant ici