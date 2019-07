MINI Cooper Clubman 2020 : à l’essai cette semaine

Article par Gabriel Gélinas

Le Guide de l’auto est en route vers Francfort en Allemagne pour un premier contact avec la MINI Clubman.

Relookée pour 2020, la Clubman est animée par un moteur trois cylindres turbocompressé développant 136 chevaux, dans le cas de la Cooper Clubman, ou par un moteur quatre cylindres turbocompressé déployant 189 chevaux dans le cas de la Cooper S Clubman.

Peu importe la mouture , toutes les Cooper Clubman vendues au Canada seront équipées de série du rouage intégral ALL4 ainsi que d’une boîte automatique à huit rapports. Les modèles Cooper Clubman et Cooper S Clubman seront également suivis de déclinaisons John Cooper Works, encore plus dynamiques et plus performantes.

Par rapport au modèle actuel, la Clubman 2020 se démarque par son restylage, comme en témoignent une nouvelle calandre, de nouveaux blocs optiques ainsi que des feux arrière de type DEL. Afin de donner un look plus luxueux à la Clubman, des éléments de design de couleur Piano Black seront proposés en option. Idem pour ce qui est de l’intérieur, où l’on retrouve de nouveaux éléments de décoration, ainsi qu’une nouvelle palette de cuirs pour habiller l’habitacle.

Revenez-nous le 31 juillet prochain pour le compte-rendu complet de notre essai de la MINI Cooper Clubman 2020.