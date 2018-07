La ministre fédéral du Tourisme visite le RécréoParc

Crédit photo : Gracieuseté

La ministre fédérale de la Petite entreprise et du Tourisme, Bardish Chagger, a visité le RécréoParc à Sainte-Catherine, le 13 juillet, en compagnie du député fédéral de La Prairie, Jean-Claude Poissant, et de la mairesse Jocelyne Bates. Elle a paru enchantée par l’endroit.

Pour son homologue de La Prairie, son passage est une excellente nouvelle pour mousser le RécréoParc.

«Il n’y aura jamais assez de publicité pour faire connaître l’endroit», a dit M. Poissant.

Son passage s’inscrivait dans le cadre d’une tournée en Montérégie. Plus tôt, la ministre avait participé à une table ronde portant sur les services aux petites entreprises et en particulier les difficultés rencontrées par celles-ci. Mme Chagger n’est plus ministre du Tourisme, à la suite d’un remaniement du cabinet Trudeau effectué le 18 juillet.