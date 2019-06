Mission accomplie pour le projet 42 km

Les élèves des écoles Jean XXIII, Émilie-Gamelin, Notre-Dame – Saint-Joseph, La Petite gare, Vinet-Souligny, Félix-Leclerc et l’Odyssée ont participé au défi du projet 42 km au parc Lucie-F.-Roussel à La Prairie, le 16 mai.

L’activité proposait aux élèves de courir la distance de 42,2Km en équipe à relais. L’activité a pu avoir lieu grâce au travail des responsables (photo) Cédric Lessard-Lachance, de l’école Félix-Leclerc, et Julie Drapeau, de l’école Jean XXIII. Ces derniers ont été appuyés par l’équipe des organisateurs composée de Amélie Cardinal, Agnès Tessier, Nancy Brunelle et Stéphane Tremblay, de l’école Jean XXIII, et d’Annick Kocsa, de l’école Émilie Gamelin.

Les responsables désirent remercier pour leur appui financier, l’école Jean XXIII, la Ville de La Prairie, la Caisse Desjardins La Prairie et le Club Optimiste La Prairie.