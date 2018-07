Mitsubishi reprend du pic et fait peau neuve

Article par Le Guide de l’auto

Mitsubishi, qui connaît déjà un bon succès avec son Outlander PHEV et qui vient d’enregistrer son meilleur mois de juin à vie en termes de ventes au Canada, continue de redorer son blason. Cette fois, la compagnie annonce que la moitié de ses concessionnaires au pays adopteront une nouvelle image d’ici la fin de 2019. Sept d’entre eux seront tout nouveaux, élargissant le réseau de 93 à 100.

Ce programme de modernisation est en fait répandu à l’échelle de la planète, où Mitsubishi compte quelque 5 000 concessionnaires. Dans chaque cas, des matériaux provenant de sources locales et de plusieurs fabricants seront employés, notamment l’éclairage et le revêtement métallique.

« La nouvelle identité visuelle de nos concessionnaires est une étape essentielle alors que nous redéfinissons Mitsubishi Motors aux yeux des Canadiens et que nous cherchons à améliorer l’expérience client dans tous les aspects de nos activités, a déclaré Tony Laframboise, président et chef de la direction de Mitsubishi au Canada. L’allure est avant-gardiste, moderne et reflète la vision de notre marque ‘Réalisez vos ambitions’ dans l’environnement de la vente au détail. »

Cette nouvelle image moderne se traduit d’abord par des enseignes extérieures noires qui attireront l’attention avec leurs éléments rouges contrastants. La partie oblique perforée viendra rehausser le dynamisme de l’ensemble, tandis que le périmètre de verre se chargera de bien mettre en valeur les produits de la marque. Impossible à manquer, l’entrée rouge et noire guidera facilement les clients vers la salle d’exposition.

À l’intérieur des nouvelles concessions Mitsubishi, un mur noir avec un insigne de marque entourera l’aire d’accueil. L’espace moderne, brillant et accueillant créera un gros contraste avec les plafonds noirs. Bien sûr, il y aura une salle d’attente de type lounge et une zone avec accès sans fil.

L’Outlander PHEV sera au cœur de la zone d’exposition pour véhicules électrifiés, zone qu’on reconnaîtra par une bannière en cercle au-dessus du modèle le plus récent. Le portail du service, lui, sera bien éclairé et offrira des vues dégagées de la réception du service pour que les clients puissent observer les travaux effectués sur leur véhicule.

Le premier concessionnaire Mitsubishi construit selon le nouveau programme d’image doit ouvrir ses portes cet automne à Ajax, en Ontario.