Mitsubishi Triton : la réponse au Ford Ranger et au Honda Ridgeline?

Article par Sylvain Raymond

Le créneau des camionnettes intermédiaires reprend de la vigueur ces dernières années.

À preuve, Ford a décidé de raviver son Ford Ranger, un véhicule qui rivalisera avec le GMC Canyon, le Chevrolet Colorado, le Honda Ridgeline, leToyota Tacoma et le Nissan Frontier. Le Guide de l’auto a d’ailleurs eu récemment la chance de prendre le volant du tout nouveau Ford Ranger 2019.

De son côté, Mitsubishi vient tout juste de dévoiler la nouvelle génération de sa camionnette Triton / L200, un véhicule commercialisé en Australie et en Asie depuis des décennies. On ne peut que se demander si un tel véhicule ne permettrait pas à Mitsubishi de gagner des parts de marché supplémentaire chez nous, surtout qu’il n’est pas le dernier venu en matière de camionnette intermédiaire.

La première génération du modèle est apparue en 1978 et pour 2019, la 6e génération a récemment été dévoilée avec un tout nouveau design inspiré des VUS du constructeur. Il faut avouer que le modèle a de la gueule, et très réussi côté esthétique. Bien entendu, le modèle est offert en multiples configurations, notamment des versions deux portes à cabine simple et à quatre portes, ou cabine d’équipe.

Côté motorisation, le Triton offre un moteur diesel turbocompressé de 2,4 litres alors qu’un moteur à essence de 2,4 litres est aussi proposé.

Mitsubishi n’a jamais mentionné qu’il comptait introduire sa camionnette intermédiaire en Amérique du Nord, mais il y a fort à parier que plusieurs amateurs du genre pourraient bien être intéressés. Le constructeur nippon aurait bien pu profiter de cette nouvelle génération afin de l’adapter à notre marché, surtout que ce dernier délaisse les voitures au profit des utilitaires.