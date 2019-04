Moab Easter Safari : six nouvelles raisons d’aimer le Jeep Gladiator

Article par Guillaume Rivard

FCA a dévoilé des images de six véhicules concepts spectaculaires qui seront en vedette lors de l’événement Easter Jeep Safari 2019 à Moab, en Utah, du 13 au 21 avril. Sans surprise, ils sont tous basés sur la nouvelle camionnette Jeep Gladiator 2020, dont nous avons fait l’essai plus tôt ce mois-ci.

Si vous ne faites pas partie des milliers d’amateurs de conduite hors route qui seront sur place pour les admirer, ne manquez pas de consulter notre galerie de photos ci-dessus.

« La personnalisation est l’une des principales priorités des amateurs de Jeep. C’est pourquoi nous avons élaboré une gamme de plus de 200 pièces et accessoires exclusifs pour le tout nouveau Jeep Gladiator », a déclaré Steve Beahm, responsable des pièces et du service (Mopar) et des marques de voitures de FCA en Amérique du Nord.

Jeep Flatbill

Le concept Flatbill s’adresse surtout aux adeptes de motocross. Le hayon disparaît au profit de rampes spécialement conçues pour faciliter l’accès et le chargement. Le bas de la caisse a été redessiné et un parechocs arrière tubulaire a été ajouté pour accroître l’angle de départ du véhicule.

Des essieux Dynatrac Pro-Rock 60 et une suspension relevée de quatre pouces aident le Flatbill à surmonter les obstacles. Ses roues de 20 pouces sont par ailleurs chaussées de pneus de 40 pouces – une première pour le Jeep Gladiator – et abritées sous des ailes à grand dégagement. Impossible de rater aussi la prise d’air frais Mopar sur le capot.

Jeep Wayout

Peint d’une nouvelle couleur Vert alligator qui sera offerte avec le modèle de série, ce concept d’allure rétro évoque les camionnettes Willys originales. Destiné aux aventuriers modernes, le Wayout comprend une tente pour deux personnes sur le toit et un grand auvent à 270 degrés avec éclairage à DEL intégré.

D’autre part, un système de tiroirs dans la caisse de chargement fournit du rangement supplémentaire pour les articles qu’on veut garder au sec et en sécurité. Deux réservoirs d’essence d’appoint se trouvent dans les côtés. N’oublions pas la suspension relevée de deux pouces, le treuil d’une capacité de 12 000 livres et la tubulure de type snorkel à l’avant qui rehaussent les capacités en dehors des sentiers battus.

Jeep M-715 Five-Quarter

Cette « restauration » d’un M715 1968 remplace le devant en acier par de la fibre de carbone et ajoute à l’arrière une caisse en aluminium de six pieds aux panneaux ajourés. Le fini en métal brossé donne au véhicule un look poli.

Un toit souple amovible abaissé de 3,5 pouces et d’énormes pneus de 40 pouces accentuent sa posture et sa silhouette de monster truck. Et pour en faire un véritable monstre, les concepteurs ont placé sous le capot le V8 HEMI suralimenté de 6,2 litres de FCA, qui développe plus de 700 chevaux.

Jeep J6

Ici, un Gladiator Rubicon a été transformé en modèle à deux portes pour allonger la caisse de chargement de cinq à six pieds. Sa peinture spéciale Bleu brillant métallisé rend hommage au Jeep Honcho 1978.

Diverses modifications protègent le J6 contre les obstacles, dont une suspension relevée de deux pouces, une barre tubulaire prototype de deux pouces boulonnée au pare-chocs avant du Rubicon et d’autres barres ajoutées aux marchepieds latéraux du Gladiator régulier. En tout, 10 lumières à DEL signées Jeep Performance sont installées afin de mieux éclairer les sentiers.

Jeep JT Scrambler

Rappelant les couleurs et les éléments graphiques du fameux CJ Scrambler du début des années 1980, ce concept se dote de plusieurs pièces et accessoires de performance Jeep.

Une barre tubulaire en acier de deux pouces, de couleur assortie, s’ancre dans la caisse de chargement et se prolonge au-dessus des panneaux latéraux pour offrir huit points d’attache. Ici aussi, des lumières à DEL ont été ajoutées à divers endroits. La performance du moteur V6 de 3,6 litres est améliorée grâce à la prise d’air frais Mopar et à l’échappement de type cat-back.

Jeep Gladiator Gravity

La caisse de chargement du concept Gravity incorpore des traverses Mopar et un panier spécial pour transporter de l’équipement d’escalade. Les portes ont été remplacées par des tubes en acier de deux pouces et le parebrise s’abaisse en se fixant au capot pour accroître la sensation de promenade au grand air.

Reposant sur des pneus de 35 pouces et une suspension relevée de deux pouces, le véhicule bénéficie par ailleurs d’une prise d’air frais et d’un échappement de type cat-back pour plus de puissance et de couple. Il ne passera jamais inaperçu avec sa peinture orange « Punk’N Metallic »!

Lequel de ces concepts de Jeep Gladiator préférez-vous?