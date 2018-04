Mobilisation citoyenne autour d’un projet d’école secondaire alternative

Crédit photo : Tirée de Facebook

Un comité composé d’une vingtaine de parents et d’enseignants milite pour l’implantation d’une école secondaire alternative sur le territoire du Roussillon.

Après avoir fréquenté les écoles primaires alternatives des Cheminots à Delson ou des Trois-Sources à Châteauguay pendant six ans, ces élèves n’ont d’autre choix que de réintégrer le système régulier pour la suite de leur cheminement.

À ce jour, aucune école secondaire alternative n’a été implantée sur le territoire de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) et le comité souhaite y remédier.

Or, il n’y a pas encore eu de discussion formelle entre les instigateurs du projet et la CSDGS. Une rencontre est cependant prévue le 15 mai, indique l’enseignante et maman Mylène Fradette.

«On a fait une séance d’information pour prendre le pouls des parents et on sent un intérêt marqué. On a aussi mis un sondage en ligne et jusqu’à présent, on aurait cinq classes pleines et du personnel si le projet se concrétisait, affirme-t-elle. Ce sont ces données qu’on va présenter à la Commission scolaire.»

Une suite logique

Un comité de parents avait déjà été mis en place à l’ouverture de l’école des Cheminots, en 2010, pour assurer une suite logique aux enfants qui fréquenteraient cet établissement alternatif.

«On ne sentait pas beaucoup d’ouverture au début pour une école secondaire, mais comme il y a de plus en plus d’élèves qui sortent des Cheminots et des Trois-Sources, le projet connaît un nouveau souffle», estime Geneviève Lavallée, animatrice du Réseau des écoles publiques alternatives du Québec (REPAQ).

De son côté, la fille de Mme Lavallée, qui a fréquenté l’école des Cheminots, a choisi de poursuivre ses études dans une école alternative à Greenfield Park et ne regrette pas son choix.

«Ellle voulait continuer d’avoir la même forme d’autonomie, dit la maman de Saint-Rémi. Ils sont une dizaine de jeunes à prendre l’autobus de la Ville pour se rendre à l’école.»

Une question de valeurs

Mme Lavallée et Mme Fradette prônent le modèle alternatif parce qu’il est davantage centré sur l’élève que sur les résultats.

«Aux Cheminots, tout est relié au goût d’apprendre et d’être, dit la professeure. Les élèves n’ont pas l’impression de se faire rentrer la matière dans la gorge parce qu’ils choisissent le projet via lequel ils veulent l’apprendre.»

Sans vouloir généraliser, l’enseignante affirme avoir très peu de discipline à faire, puisque les élèves ont une grande flexibilité.

«Ils ne sont pas dans l’opposition parce qu’ils ont le choix», précise-t-elle.

Une seule école secondaire alternative en Montérégie

La Montérégie compte six écoles primaires alternatives sur son territoire. La seule école secondaire alternative, L’Agora, se trouve à Greenfield Park.