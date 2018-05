Mobilisation sociale et éducative pour 42 municipalités

Crédit photo : gracieuseté

Un nouvel organisme qui regroupe 42 municipalités de 4 MRC de la région a été lancé le lundi 28 mai pour favoriser l’amélioration des conditions de vie et positionner le développement social et la réussite éducative sur leur territoire.

L’organisme Concertation Horizon, la Concertation régionale intégrée en soutien au développement social et à la réussite éducative, regroupe les municipalités des MRC de Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-de-Napierville et Roussillon, pour plus de 300 000 habitants.

«Concertation Horizon, c’est la mise en commun des expertises, le développement d’une intelligence collective, la mobilisation du niveau politique, mais surtout, le développement d’une identité régionale. Ensemble, nous unissons nos forces, travaillons sur des thématiques communes et décloisonnons les silos», affirme fièrement Suzie Grondin, vice-présidente de la concertation et directrice générale du Collège de Valleyfield.

L’idée du regroupement est de développer une vision commune autour de 7 principaux enjeux: l’éducation, le logement, la santé et la sécurité alimentaire, le renforcement des actions collectives et le soutien aux acteurs communautaires, le transport, la réduction des inégalités sociales et économique et l’accessibilité des services.

Lors du lancement qui a eu lieu dans les locaux de la MRC Jardins-de-Napierville, à Saint-Michel, chaque MRC s’est vu remettre un arbre de l’espèce ginkgo biloba. Ces arbres se veulent un symbole du développement social qui pourra figurer sur chacun des territoires de MRC afin de faire rayonner l’engagement collectif. Pour information, www.concertationhorizon.ca. (M.P.)