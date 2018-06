Des Mohawks ont manifesté à Kahnawake

Crédit photo : Google Maps

Des Mohawks de Kahnawake ont manifesté pendant plusieurs jours sur un terrain longeant la route 132 contre la construction d’un immeuble multifonctionnel dans un secteur boisé. Cet édifice abriterait le centre culturel de Kahnawake.

Le centre culturel de Kahnawake travaille sur un projet de construction d’un bâtiment multifonctionnel pour relocaliser ses bureaux. L’immeuble inclurait le centre culturel, un théâtre et un musée. L’organisme s’intéresse à un terrain boisé situé entre le pont Mercier et l’école Kahnawake Survival School. Le centre culturel doit réaliser une étude de faisabilité et une étude géotechnique du site d’ici le 30 juin dans le but d’obtenir des fonds pour construire l’immeuble.

Des membres de la communauté autochtone s’opposent au choix du site convoité car cela impliquera de couper de nombreux arbres dans le boisé.

Le conseil de bande appuie les démarches du centre culturel.