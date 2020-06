Moins d’enfants et plus de logistique dans les camps de jour

Mesures sanitaires de la pandémie obligent, l’ouverture des camps de jour cet été demande une organisation plus élaborée des Villes malgré un nombre d’inscriptions moins élevé que les années précédente.

Tendance générale, il y a moins d’enfants inscrits aux camps de jour que l’année dernière dans les villes du territoire du Reflet. Cette diminution s’explique notamment par le nombre de places limité dans la majorité des camps de jour.

Candiac, par exemple, a reçu 2 500 inscriptions, alors qu’elle comptait 4 300 participants l’année dernière.

De son côté, Delson laisse savoir qu’elle est à environ 50% de sa capacité habituelle avec 135 enfants.

À Saint-Philippe et Saint-Constant, il restait encore de la place avant le début des camps de jour, à la mi-juin. Le nombre d’enfants varie également selon les groupes d’âge et les semaines, comme à Sainte-Catherine, qui affirme avoir eu de la place pour tous les demandeurs, soit 145 à 165 enfants par semaine en moyenne.

À Saint-Mathieu, une diminution est notée, sans être chiffrée par rapport à l’année dernière, puisque les inscriptions n’étaient pas terminées au moment d’écrire ces lignes. On comptait environ 35 participants par semaine.

Ratios

Rappelons que les ratios animateurs et enfants avait été diminués de moitié par la Santé publique à l’annonce de l’ouverture des camps de jour. Ils ont ensuite été augmentés à 10 par animateur pour les 5-6 ans, 12 pour les 7-8 ans et 15 pour les 9-12 ans. Plusieurs villes y ont adhéré, mais d’autres ont opté pour des ratios à la baisse.

À Candiac, il est de 7 à 12 participants par animateur pour les enfants de 1re , 2e et 3e année. Jacinthe Lauzon, directrice des communications, spécifie cependant que ceux-ci sont toujours plus bas dans la Municipalité. Ils sont également diminués à un animateur pour 6 à 10 participants à Delson et Saint-Constant.

L’espace pour accueillir les enfants, qui doivent respecter une certaine distanciation, a aussi été un casse-tête pour quelques Villes, justifiant le nombre limité de places.

Sainte-Catherine utilisera, par exemple, des locaux supplémentaires à l’école Saint-Jean, alors que les enfants restent normalement au centre municipal Aimé-Guérin. Puis, les ratios animateurs et enfants ont été établis selon l’espace disponible à Candiac. Les autres villes sont en mesure de s’adapter avec le nombre d’enfants inscrits.

Main-d’œuvre

Alors que l’embauche d’animateurs posait problème dans les dernières années, ce n’est pas le cas pour l’été 2020.

Manon Mainville, directrice des communications à Saint-Constant, laisse savoir que la Ville a reçu beaucoup plus de candidatures qu’à l’habitude en mai et juin, et que plusieurs anciens animateurs sont de retour.

«Nous avons été surpris de recevoir autant de candidatures tardives», indique-t-elle.

Un total de 104 moniteurs, 16 accompagnateurs ainsi que 15 remplaçants seront en poste.

Sainte-Catherine, qui comptera 16 animateurs et 4 accompagnateurs abonde dans le même sens. À Saint-Mathieu et Saint-Philippe, il y a eu des défis lorsque les ratios ont été modifiés, mais la demande a été comblée. Puis, à Candiac (50 moniteurs) et Delson (42), ont également été en mesure d’engager le nombre d’animateurs nécessaires. Les Villes se sont adaptées, notamment en prenant les candidatures en ligne majoritairement.

Le Reflet est toujours en attente d’un retour de courriel de La Prairie.

Mesures

Des mesures sanitaires sont mises en place dans tous les camps de jours, incluant la désinfection des lieux et jeux, le lavage des mains fréquent et la distanciation des enfants le plus possible. La priorisation des activités à l’extérieur sera également de mise. Les animateurs ont participé à des formations supplémentaires et des procédures d’accueil et de départ sont vigueur.

Dates des camps de jour

La Prairie: 22 juin au 10 août

Candiac: 22 juin au 21 août

Saint-Constant: 22 juin au 14 août

Sainte-Catherine: 22 juin au 21 août

Delson: 29 juin au 14 août

Saint-Mathieu: 24 juin au 16 août

Saint-Philippe: 29 juin au 14 août