Mois de l’archéologie : des fouilles en mode virtuel

La 16e édition du Mois de l’archéologie, chapeauté par le réseau Archéo-Québec, présente pour la première fois une grande partie de sa programmation en ligne, qui comporte notamment des secrets d’archéologues, des ateliers éducatifs, ainsi que des conférences.

À LIRE AUSSI: Entrée gratuite au Musée de l’archéologie de Roussillon en août

Entre autres, pour les enfants et adolescents, des ateliers virtuels auront lieu en direct, tels que des jeux de découverte et ateliers. Des listes d’ouvrages, de romans, de livres de voyage, de films et d’archives provenant des musées seront aussi disponibles en ligne.

Au Musée d’archéologie du Roussillon, à La Prairie, une activité de «Démonstration d’archéologie expérimentale – Les pierres à fusils modifiées» est prévue ce samedi 15 août.

«Afin de soutenir les mesures sanitaires mises en place pour la réouverture des musées, nous souhaitons continuer, de concert avec notre réseau, à transmettre les connaissances issues de l’archéologie, tout en demeurant ludique et accessible grâce au numérique, explique la présidente du conseil d’administration d’Archéo-Québec Caroline Nantel. Notre gamme d’activités saura plaire aux fidèles et initier de nouveaux adeptes.»

Des conférences en direct et des échanges sont également prévus sur le site et les réseaux sociaux du Mois de l’archéologie.

Porte-parole du Mois de l’archéologie 2020, l’humoriste Rosalie Vaillancourt raconte que «depuis toujours, l’archéologie me fascine. Le fait de pouvoir creuser le sol et d’y découvrir des artéfacts qui expliquent des faits marquants de notre histoire est incroyable. Cela permet de faire un retour aux sources et de comprendre comment nos ancêtres vivaient… à une époque où il n’y avait ni jeux vidéo, ni télévision, ni réseaux sociaux! Je crois que plusieurs seront surpris de constater que leur quotidien qui était sans doute loin d’être banal.»

Rens. : www.moisdelarcheo.com

(Source: Archéo-Québec)