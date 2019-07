Mon beau petit miracle…

En 2016, Paul Bouthillier entamait un nouveau chapitre de sa vie: sa carrière dans le domaine de l’alimentation maintenant derrière lui, il était prêt à profiter du calme de la retraite. Mais rapidement, la quiétude de cette nouvelle vie a été chamboulée.

Fatigué et essoufflé, Paul se rend à l’urgence. Ce qu’on lui annonce à ce moment crée une véritable onde de choc dans sa vie: non seulement il est atteint d’un cancer du poumon, mais il ne lui reste qu’à peine trois mois à vivre. Paul ne perd pas espoir et se joint à un protocole de recherche à l’Hôpital Charles-LeMoyne, combinant des traitements de chimiothérapie et d’immunothérapie.

«Même ébranlé par le cancer, même face à la mort, j’ai choisi de me battre et de rester positif.»

Au printemps 2018, les nouvelles s’améliorent: la lésion au poumon a diminué. Mais en quelques semaines seulement, son état de santé s’aggrave: pneumonie et choc septique le rendent inéligible à la poursuite du protocole de recherche.

Afin de connaître la progression de la maladie, il passe un ultime examen en octobre 2018, soit deux ans après le diagnostic initial. Étonnamment, les résultats démontrent que le cancer a complètement disparu… Plus aucune lésion, aucune métastase!

Bien que la science n’arrive pas encore à expliquer cette guérison «miraculeuse», Paul demeure convaincu que les soins extraordinaires, l’expertise de l’équipe de recherche de l’Hôpital combinée au soutien de son épouse et son attitude positive ont grandement contribué à une rémission qui ne semblait pas envisageable.

Conscient que le dénouement de son histoire est unique et inespéré, Paul souhaite maintenant redonner au suivant. Il est important pour lui de soutenir les patients qui se battent le cancer, ces patients pour qui nous relevons le Défi depuis 4 ans déjà.

(Source: Fondation Hôpital Charles-Lemoyne)