Mondiaux de judo : Ecaterina Guica ne franchit pas le premier tour

Ecaterina Guica n’a pas connu les Mondiaux de judo qu’elle espérait, le 20 septembre, en Azerbaïdjan.

La Laprairienne s’est inclinée à son premier combat par ippon après trois minutes dans la catégorie des -52 kg. L’athlète de 24 ans a confié à Sportcom qu’elle était «vraiment déçue».

«C’est une fille que je pouvais définitivement battre et je le ferai à l’avenir. Ça allait bien debout, j’ai dominé tout le long sur la prise et j’ai respecté le plan», a-t-elle indiqué au média national.

Elle a précisé qu’une erreur à mi-chemin du combat lui a coûté la victoire.

«Je ne devrais jamais me laisser dans une position défensive au sol. J’aurais dû me relever tout de suite au lieu de me relaxer. Ça ne se reproduira plus! C’est là qu’elle m’a eue. C’est vraiment dommage faire une erreur aux Mondiaux parce qu’il n’y a pas de place pour ça ici. Je me sens un peu comme si le combat m’a glissé entre les doigts», a ajouté celle qui a remporté la médaille de bronze au Grand Prix de Budapest, en août.

Elle compte travailler avec ses entraîneurs afin de se qualifier de nouveau pour les Mondiaux l’année prochaine.

«J’ai toujours rêvé d’une médaille aux Mondiaux, alors je remets cet objectif à l’année prochaine parce que je sais que j’ai le niveau pour y arriver», a-t-elle dit à Sportcom.