Mort de Zombie Boy : Lady Gaga lance un cri du coeur sur la santé mentale

Crédit photo : tirée de Twitter

À la suite de l’annonce du décès par suicide du Châteauguois d’origine Rick Genest alias Zombie Boy, la chanteuse Lady Gaga a lancé un cri du coeur sur l’importance de s’intéresser aux problèmes de santé mentale.

«Le suicide de mon ami Rick Genest, Zombie Boy, est plus que bouleversant. Nous devons travailler encore plus fort pour changer la culture, amener la santé mentale au premier plan et cesser cette stigmatisation qui dit qu’il ne faut pas en parler, a écrit Lady Gaga sur sa page Facebook. Si vous souffrez, appelez un ami ou la famille dès maintenant. Nous devons nous sauver l’un l’autre.»

La chanteuse internationale avait connu Zombie Boy par l’entremise de son styliste Nicola Formichetti. L’artiste tatoué de la tête aux pieds avait d’ailleurs participé au vidéoclip de la chanson Born this way.

L’agence de mannequin réagit

L’agence de mannequin montréalaise qui représentait l’ancien Châteauguois, Dulcedo Management, a également réagi via les réseaux sociaux en soulignant que l’équipe était «sous le choc et peinée par cette tragédie».

«Icône de la scène artistique et du monde de la mode, cet innovateur, à contre courant de la culture populaire, a su charmer tous les cœurs, a commenté l’agence. Nous avons reçu la regrettable nouvelle en début d’après-midi et des membres de l’équipe se sont dépêchés pour soutenir sa famille et ses proches dans ce moment sombre et difficile.»

Toute personne en détresse ou ayant besoin d’aide peut contacter Le Centre de crise et de prévention du suicide La Maison sous les arbres au 450 699-5935.