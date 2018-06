Moteur international de l’année 2018 : les gagnants

Article par Le Guide de l’auto

Les récipiendaires des prestigieux prix du Moteur international de l’année 2018 ont été dévoilés récemment et Ferrari a largement dominé la compétition. Tesla et le groupe Volkswagen ont aussi brillé.

En plus de finir en première place dans les catégories du Meilleur moteur de performance et du Meilleur moteur de 3 litres à 4 litres, le V8 biturbo de 3,9 litres du constructeur italien a remporté le titre le plus convoité, celui du Moteur international de l’année, pour la troisième fois de suite. Mais ce n’est pas tout : dans le cadre du 20e anniversaire de ces prix, il a été sacré Meilleur moteur des 20 dernières années!

« Dans la 488 GTB, le huit-cylindres de 3,9 litres se voulait un exemple quasi parfait d’un moteur turbo de haute performance, plaçant la barre tellement haut qu’aucun concurrent ne pouvait l’atteindre, a mentionné Dean Slavnich, coprésident du conseil des prix du Moteur international de l’année. Retravaillé et modifié pour la 488 Pista, le meilleur moteur au monde a continué de s’améliorer. Sans contredit, on a affaire à une leçon de maître en ingénierie de la part de Ferrari. Aucun décalage du turbo, une superbe distribution, des émotions pures, un grognement furieux et tellement de puissance. Ce V8 de Ferrari est une œuvre d’art. »

Toutes catégories confondues, il a facilement devancé le six-cylindres turbocompressé de 3,0 litres de Porsche (deuxième) ainsi qu’un autre moteur de Ferrari : le V12 de 6,5 litres (troisième).

Voici la liste complète des gagnants des prix du Moteur international de l’année 2018 :

Moteur international de l’année : V8 biturbo de 3,9 litres de Ferrari

Meilleur moteur de performance : V8 biturbo de 3,9 litres de Ferrari

Meilleur nouveau moteur : V12 de 6,5 litres de Ferrari

Meilleur moteur vert : moteur entièrement électrique de Tesla

Meilleur moteur électrique : moteur entièrement électrique de Tesla

Meilleur moteur de 1,0 litre ou moins : trois-cylindres turbo de 1,0 litre de Volkswagen

Meilleur moteur de 1,0 litre à 1,4 litre : trois-cylindres turbo de 1,2 litre de PSA Peugeot Citroën

Meilleur moteur de 1,4 litre à 1,8 litre : hybride à trois-cylindres de 1,5 litre de BMW

Meilleur moteur de 1,8 litre à 2,0 litres : quatre-cylindres turbo de 2,0 litres de Porsche

Meilleur moteur de 2,0 litres à 2,5 litres : cinq-cylindres turbo de 2,5 litres d’Audi

Meilleur moteur de 2,5 litres à 3,0 litres : six-cylindres turbo de 3,0 litres de Porsche

Meilleur moteur de 3,0 litres à 4,0 litres : V8 biturbo de 3,9 litres de Ferrari

Meilleur moteur de 4,0 litres et plus : V12 de 6,5 litres de Ferrari

Le jury du Moteur international de l’année se compose de 68 journalistes automobiles provenant de 31 pays, dont Marc Lachapelle du Guide de l’auto.