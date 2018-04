Motivée à ne pas perdre sa santé

Crédit photo : Gracieuseté Bruno Petrozza

Une mère de six enfants de Châteauguay a repris sa santé en main après une visite chez le médecin. En remettant l’entraînement et une saine alimentation à son agenda familial chargé, elle a réussi à perdre 36 kg (80 livres) en moins d’un an. Récit d’une femme motivée.

Mélanie Pascone se qualifie comme quelqu’un qui était active dans le passé.

«Je courais trois fois par semaine», raconte-t-elle.

En 2015, elle a cessé l’activité et s’est mise à manger plus.

«Mon frère est décédé, je me suis mise à manger mes émotions», explique-t-elle.

Mme Pascone savait qu’elle devait faire plus attention à sa santé, mais c’est une visite chez son médecin qui lui a donné la motivation dont elle avait besoin.

«On m’a parlé de cholestérol. J’ai dit à mon médecin. Donne-moi du temps, je me reprends en main!» confie celle dont le poids avait atteint 100 kg ( 220 livres).

À partir de mai 2017, la Châteauguoise s’est inscrite au centre d’entraînement Énergie Cardio de sa municipalité pour participer aux cours de groupe. Elle s’y entraîne cinq jours par semaine.

«Je vous jure que quand je vais là-bas, je vais m’amuser. Ce n’est jamais une corvée», mentionne Mme Pascone.

Elle adore dépenser son énergie avec ses «deux motivatrices d’amour», les entraîneuses Diane Bélanger Demers et Lyne Laguë.

Inclure la famille dans son projet

Comment arrive-t-on à trouver du temps pour l’entraînement quand on a une marmaille de six enfants de 5 à 19 ans?

«Je pense qu’il faut les inclure là-dedans. Je bouge beaucoup avec eux», explique-t-elle. La maman ‘’joue au cours de Zumba’’ avec ses enfants et s’il le faut, elle emmène ses plus jeunes avec elle au gym. Elle convient que la gestion des horaires peut être un défi, surtout avec des enfants, qui eux aussi pratiquent des activités physiques. Son conjoint est évidemment présent pour l’appuyer dans ce tourbillon quotidien.

Finaliste au gala Maigrir pour gagner

Les efforts de la Châteauguoise de la dernière année ont été récompensés, puisqu’elle s’est retrouvée finaliste au gala de l’émission Maigrir pour gagner de Canal vie en février. Cette émission animée par Chantal Lacroix est une téléréalité dans laquelle 15 participants s’engagent dans un défi de perte de poids. En parallèle à cette émission, un programme Maigrir pour gagner-le rassemblement organisé avec Énergie Cardio, permettaient à d’autres participants d’être encadrés par des professionnels, de s’entraîner en groupe et d’assister à des conférences. Mme Pascone s’était inscrite à ce programme avec le centre Énergie Cardio de Châteauguay.

Sur les 500 participants à ce programme dans la province, elle a été sélectionnée parmi les quatre finalistes en raison de sa grande perte de poids. Elle a pu assister au gala final de l’émission et a eu droit à une métamorphose beauté. Maintenant que le défi est terminé, elle n’entend pas cesser l’entraînement au contraire.

«J’aime trop ça. J’ai retrouvé mon énergie», souligne-t-elle.