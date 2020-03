Mouchoirs et gants dans des contenants de déchets fermés, demande la MRC

Afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19, la MRC de Roussillon demande aux citoyens de suivre certaines recommandations de RECYC-QUÉBEC.

Elle indique que la directive de limiter les sorties s’applique aussi pour les matières résiduelles. Ainsi, elle demande aux citoyens de garder les contenants consignés à la maison et de reporter à plus tard les déplacements aux écocentres et autres points de dépôt.

La MRC demande aussi aux citoyens de mettre les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés dans des contenants de déchets fermés.