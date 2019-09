Mouffette atteinte de la rage: la prudence s’impose

L’analyse en laboratoire d’une mouffette trouvée à Longueuil le 16 août a révélé qu’elle était porteuse de la rage. La moufette a été infectée par une chauve-souris. Ce cas de rage est un phénomène isolé.

La mouffette a été trouvée sur la rue Saint-Charles-Est, près de la rue de Normandie, dans l’arr. du Vieux-Longueuil. Elle semblait malade et pouvait se laisser approcher plus facilement. Elle aurait été vue entre le 8 et le 16 août à cet endroit.

La rage est une maladie causée par un virus qui se transmet d’un animal malade à une personne par une morsure ou un contact entre la salive contaminée et une plaie ou une muqueuse (œil, nez, bouche). C’est une maladie mortelle lorsqu’elle se développe. Toutefois, on peut l’éviter en se faisant vacciner le plus tôt possible après une morsure ou toute autre exposition.

C’est pourquoi nous demandons à toute personne ayant été mordue ou ayant été en contact avec cet animal ou un autre animal sauvage de le signaler à Info-Santé en composant le 811. Les parents devraient questionner leurs enfants à ce sujet. Les infirmières d’Info-Santé sont en mesure de recommander les mesures à prendre selon les circonstances.

Des chiens ou des chats du quartier ont aussi pu avoir des contacts avec cet animal contagieux. Consulter un vétérinaire si votre animal de compagnie a été blessé par un animal sauvage ou s’il présente des symptômes compatibles avec la rage, tels qu’une agressivité inhabituelle, une désorientation ou de la paralysie.

La Direction de santé publique de la Montérégie vous invite à être prudent avec les animaux. Ne jamais approcher les animaux sauvages ou inconnus, morts ou vivants; faire vacciner les chiens et les chats contre la rage, selon les recommandations du vétérinaire; enseigner aux enfants les comportements sécuritaires à adopter à l’égard des animaux et exercer une vigilance constante auprès des plus jeunes.

En cas de morsure, laver la plaie à l’eau et au savon pendant 10 minutes et communiquer rapidement avec le service Info-Santé 811, accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Les citoyens de la Montérégie sont invités à signaler les ratons laveurs, mouffettes ou renards qui semblent désorientés, anormalement agressifs, paralysés ou morts en communiquant avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs au 1 877 346-6763.

Rens.: rageduratonlaveur.gouv.qc.ca/ ou www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/rage-chez-humain/.

(Source: Direction de santé publique de la Montérégie)