Mouvement d’entraide pour retrouver le fils de René Vézina

Collègue et chroniqueur économique de Gravité Média, René Vézina vit des moments extrêmement difficiles, alors qu’il n’a plus de nouvelles de son fils depuis le lundi 7 octobre.

Étienne Ducas-Vézina devait revenir au Québec et prendre son vol en partance de Paris, mais son père a eu la confirmation qu’il ne s’y trouvait pas à bord. M. Vézina et sa conjointe ont publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Celui-ci a été partagé plus de 10 000 fois sur Facebook en date du mercredi 9 octobre vers midi.

Ses parents rapportent que leur fils a publié un message sur sa page Facebook dans lequel il évoque avoir des pensées suicidaires. La famille invite les personnes qui ont des informations pertinentes à communiquer avec la police.