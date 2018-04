La musique de l’OSDL résonnera à Kahnawake

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Après le succès rencontré lors de la présentation d’un premier concert à Kahnawake, l’Orchestre symphonique de Longueuil revivra l’expérience de A Spring Concert, à St-François Xavier Mission de Kahnawake, le 5 mai à 14 h.

Le projet est le fruit d’une association avec le milieu culturel autochtone et correspond à la volonté de l’OSDL de rejoindre un public plus large et de tisser des liens étroits avec les différentes communautés culturelles.

En 2017, le directeur artistique et chef attitré Marc David et les musiciens de l’OSDL ont créé des liens avec un professeur de musiques et des artistes de cette communauté, afin de concevoir un projet commun, ce qui tient beaucoup à cœur au chef d’orchestre.

Cette année, le chœur mohawk et de Donna Jacobs, soprano, se rajoutent aux jeunes solistes et musiciens du programme <@Ri>El Sistema<@$p> rassemblant chorale, cordes et vents.

Il est possible de se procurer des billets à la billetterie du Kahnawake Welcome Center, par téléphone (450 635-2929) ou en contactant l’OSDL (450 466-6661 poste 224 et www.osdl.ca)