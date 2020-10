N’ayez plus jamais froid grâce à ces vêtements chauffants à batterie

Ororo est une marque de vêtements très appréciée au Québec, et avec raison : il s’agit de vestes, manteaux, mitaines et chaussettes dotées d’une batterie au lithium qui les rend littéralement chauffantes.

Gilles Vigneault a peut-être chanté que notre pays était l’hiver, mais la compagnie Ororo a décidé que ce n’était pas une raison pour rester enfermé dans la maison pendant toute la saison!

Pour les sports d’hiver, une escapade au chalet ou simplement pour une promenade avec le chien, c’est l’occasion parfaite d’avoir une protection supplémentaire et de profiter du plein air.

3 réglages, jusqu’à 10h de chaleur

Tous les types de morceaux de vêtement, qu’il s’agisse des vestes, des manteaux, des mitaines ou des chaussettes, sont dotés d’une batterie au lithium qui alimente les éléments chauffants pendant plusieurs heures.

L’intensité maximale permet un chauffage pendant 3h, la moyenne jusqu’à 6h et la basse température peut nous accompagner jusqu’à 10h!

Le tout se fait en quelques secondes à peine grâce à une pile de 7.4V. Cette dernière est évidemment rechargeable à l’aide d’un port USB classique que l’on branche au mur ou à notre ordinateur.

Malgré cette installation, les vêtements sont légers et résistants aux intempéries. C’est facile d’en prendre soin puisqu’on peut les laver normalement à la machine, suffit de ne pas oublier de retirer la pile!

Bien entendu, au niveau du prix, on doit s’attendre à quelque chose de plus dispendieux que pour des vêtements classiques.

Les mitaines sont aux alentours de 220$, les bas 130$ et entre 200$ et 380$ pour les manteaux et les vestes.

Image: ORORO via Facebook