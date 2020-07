Ne perdez jamais votre chien ou votre chat grâce à ceci

Tractive GPS 3G est un petit dispositif qu’on attache au collier de notre animal de compagnie afin de pouvoir suivre sa trace en temps réel.

Si vous avez un animal de compagnie et que vous l’avez déjà perdu, vous savez très bien la panique que l’on peut ressentir dans ce moment-là. Affolés, ils peuvent carrément aller se cacher n’importe où, ou pire encore, se faire frapper par un véhicule.

Grâce à Tractive, petit GPS qui se place à même le collier de l’animal, on est en mesure de savoir exactement où il se trouve, puisque la carte indiquant son emplacement est mise à jour toutes les 2-3 secondes.

Si on est du genre à laisser notre chien ou notre chat errer à sa guise, on peut satisfaire notre curiosité et consulter l’historique des endroits qu’il a visités. Si, au contraire, on lui interdit de quitter la cour, on peut programmer une alerte afin d’être avisé sur notre téléphone s’il enfreint le règlement.

Le Tractive est un petit GPS qui s’installe dans le collier de notre animal.

Choisir le forfait qui nous convient

Ceux qui ont déjà vécu la perte d’un animal ou qui craignent cette situation seront rassurés de savoir que le dispositif permet à la fois de prévenir une fugue grâce à la fonction de clôture virtuelle et d’y remédier avec la localisation en temps réel sur une carte.

Pour profiter de cette tranquillité d’esprit, il faut toutefois souscrire à un abonnement auprès de Tractive, en plus de se procurer le dispositif. On a le choix entre deux souscriptions, celle de base ou la Prime.

Le prix des deux forfaits est semblable, entre 95$ et 107$ par année, donc il faut plutôt s’appuyer sur nos besoins pour faire un choix. Chaque option vient avec le même suivi GPS et en temps réel.

Le forfait Prime permet cependant de partager ces données avec nos amis et famille, en plus d’un historique de localisation illimité, d’un export de données GPS et d’une couverture mondiale.

Pour l’activer, suffit de télécharger l’application Tractive GPS gratuite pour iOS ou Android, ou d’accéder à l’application depuis notre navigateur Web.

L’application mobile permet entre autres de créer une clôture virtuelle et d’effectuer le suivi en direct.

Conçu pour durer

Tractive est conçu pour les imprévus, donc il est presqu’incassable, résistant aux chocs et 100% étanche. Le gadget ne pèse que 35 grammes et fonctionne dans 150 pays, dont le Canada. Il convient aux chats et chiens, tant qu’ils pèsent 4.5kg ou plus.

Le GPS fonctionne à l’aide d’une batterie rechargeable dont l’autonomie peut varier entre deux et cinq jours, dépendamment de la puissance et de la couverture du signal demandées. Elle se recharge cependant complètement en moins de 2h.

On peut se procurer le Tractive en ligne pour à peine plus que 85$, ce qui inclut la carte SIM entièrement intégrée dont on aura besoin pour le faire fonctionner. C’est aussi intéressant de savoir que la localisation GPS du dispositif vers le téléphone est aux frais de la compagnie.

Article publié sur francoischarron.com le 10 juillet 2020