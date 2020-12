Ne perdez plus votre temps à chercher vos choses, faites-les plutôt sonner

Les gadgets Chipolo se glissent et s’attachent aux choses que l’on utilise le plus dans la vie de tous les jours et font office de petit traqueur sonore pour facilement les retrouver quand on les égare.

Je suis le premier à être tête en l’air, je l’admets. Une seconde j’ai mes clés dans les mains, prêt à partir, et l’autre je me demande où elles ont bien pu disparaître en si peu de temps.

Si jamais vous êtes comme moi, vous avez peut-être besoin d’un petit porte-clés qui agit comme traqueur sonore et qui nous permet de mettre fin aux interminables minutes passées à chercher quelque chose qui nous pend sous le bout du nez comme le Chipolo.

Le Chipolo est une petite pastille colorée que l’on accroche à l’objet de notre choix.

Le Bluetooth à la rescousse

Le principe est assez simple, après avoir accroché le Chipolo à l’objet de notre choix, on n’a qu’à le coupler avec l’application mobile du même nom pour en débloquer toutes ses fonctionnalités qui incluent entre autres :

La sonnerie Chipolo, que l’on déclenche en cliquant sur un bouton dans le téléphone.

La sonnerie inversée, qui permet de retrouver notre cellulaire en appuyant sur le Chipolo.

Une alerte « hors de portée », qui envoie une notification si l’on s’éloigne trop de notre objet.

Un widget, que l’on peut ajouter à l’écran d’accueil de son téléphone pour éviter d’avoir à ouvrir l’application sans arrêt.

Un obturateur sans fil, histoire de prendre des selfies sans que nos bras soient constamment dans le chemin.

On peut accrocher le Chipolo sur n’importe quel objet ou encore le glisser dans un sac.

Le signal Bluetooth du Chipolo a un suivi longue portée qui peut aller jusqu’à 200 pieds, ce qui équivaut à presque exactement 60 mètres.

Selon la compagnie, la durée de vie est estimée à 2 ans, tout dépendamment à quelle fréquence on égare nos objets. Contrairement à d’autres appareils de la sorte, il s’agit d’une pile de montre classique qu’on peut facilement remplacer quand elle est vide.

On peut également se procurer la version portefeuille, qui est conçue sous la forme d’une carte de crédit, mais dont la batterie ne peut être remplacée. Sinon, on peut glisser l’un des petits jetons Chipolo l’une des pochettes.

On peut acheter le gadget en ligne moyennant 45$ pour une pièce, et le produit est compatible avec les appareils qui supportent iOS 10 ou une version supérieure ainsi qu’Android 5 ou plus récent.

En savoir plus et se procurer le Chipolo sur amazon.ca

