Neige et pluie pour mardi matin

Crédit photo : Pixabay

L’hiver est à nos portes et la journée de demain, le mardi 13 novembre en donnera un avant-goût.

Selon Environnement Canada, la neige mêlée de pluie débutera vers minuit et se poursuivra jusqu’à mardi matin.

Il y aura risque de pluie verglaçante au cours de la nuit et une accumulation de neige de 2 cm par endroits est prévue. Le minimum sera de Oo C pour grimper à 4o C durant le jour.

Les précipitations cesseront en après-midi et le ciel sera couvert. Des vents de 20 km/h avec des rafales de 40 en mi-journée sont prévus.

Le mercure descendra sous les 10 degrés dans la nuit de mardi à mercredi.

Rappelons que les automobilistes ont jusqu’au 15 décembre pour mettre leurs pneus à neige. En 2019, la date changera pour le 1er décembre. (D.P.)