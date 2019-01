Neige et poudrerie s’invitent à nouveau demain

Crédit photo : Pixabay

Environnement Canada a lancé une alerte de tempête hivernale pour la région de Montréal incluant le secteur de Châteauguay – La Prairie. On s’attend jusqu’à 15 cm et plus de neige d’ici mardi soir, le 29 janvier.

Une dépression en provenance du Colorado passera par les Grands Lacs mardi. Les précipitations sont attendues pour cette nuit.

L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. On peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison de la visibilité réduite.