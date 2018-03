Article par Olivier Beaulieu

Le 6 avril prochain, les amateurs de voitures rapides seront servis. Le diffuseur en ligne Netflix a annoncé qu’il lancera une télésérie opposant des voitures modifiées de style hot rod à des supervoitures dans un combat féroce de vitesse. Selon vous, qui gagnera la course? Avec un titre comme « l’argent ne peut pas toujours vous acheter la vitesse », on peut se douter du résultat final…

Amateur de courses automobiles ou pas, la série vous séduira sans aucun doute. Elle semble tout avoir d’une bonne télé-réalité américaine. Il y aura des disputes, des enfantillages, des menaces et des protagonistes aux passés tous bien divergents. Il y aura de vives oppositions entre de riches conducteurs narcissiques et des petits génies de la mécanique automobile au caractère à la fois timide et confiant.

On y verra s’affronter des camionnettes, des fourgonnettes, des petites berlines et des voitures exotiques. Il y aura des accidents, des cafouillages, du snobisme et des courses toutes plus enlevantes les unes que les autres. Reste à voir si l’histoire tiendra debout, mais jusqu’à présent, la série semble créer un vif engouement!

L’idée derrière tout ça? Démontrer qu’une voiture d’un demi-million de dollars n’est pas toujours plus rapide qu’une voiture modifiée. Avec de bonnes connaissances en mécanique automobile, beaucoup de volonté et un budget raisonnable, il est possible de faire de petits miracles. Bon visionnement!