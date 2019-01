Neuf chefs d’accusation pour une conductrice qui a provoqué la mort de sa passagère

Crédit photo : Journal Saint-François - Archives

Karell Tanguay, 22 ans, fera face à neuf chefs d’accusation en lien avec l’accident de la route survenu le 15 juillet à Saint-Stanislas-de-Kostka qui a entraîné dans la mort sa passagère.

Les policiers ont procédé à l’arrestation de la femme de 22 ans de Sherbrooke le 23 janvier. Elle fait face à neuf chefs d’accusation. Parmi ceux-ci, conduite dangereuse causant la mort et causant des lésions corporelles, de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort et des lésions corporelles et de conduite avec les capacités affaiblies avec un taux d’alcoolémie de plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang causant la mort et des lésion corporelles. Elle a comparu par vidéo-conférence et a été libéré par le biais d’une promesse de comparution.

La collision mortelle est survenue le 15 juillet sur la route 132 à Saint-Stanislas-de-Kostka. Deux véhicules s’étaient heurtés. Le véhicule conduit par M. Tanguay a dévié de sa trajectoire; la conductrice a été blessée tandis que la passagère, Olivia Drozdoski-Richardson, est décédée. Les occupants de l’autre voiture impliqué dans l’Accident ont subi des blessures importantes, mais leur vie n’a pas été en danger.