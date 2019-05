Neuf records personnels pour le Club Gros-Bill aux championnats canadiens d’haltérophilie

Les haltérophiles du Club Gros-Bill à La Prairie n’ont peut-être pas remporté de médailles lors des championnats canadiens senior présentés à l’école secondaire de la Magdeleine, les 18 et 19 mai, mais ils se sont surpassés. De plus, deux d’entre eux ont fini au pied du podium.

Jean-Frédéric Rose a battu ses trois marques personnelles dans la catégorie des 67 kg, alors qu’il a levé 107 kg à l’arraché et 130 kg à l’épaulé-jeté, pour un total inégalé de 237 kg. Il a fini en 4e position.

«Jean-Frédéric est l’athlète du club qui a affiché la plus grande progression cette saison avec 10 kg de plus par mouvement, donc de 20 kg au total. Il a connu une très belle saison, participant aux deux championnats canadiens cette année (junior et senior)», remarque l’entraîneur Jocelyn Bilodeau.

Maggie Cumetti a aussi fini au pied du podium, aussi au 4e rang, chez les femmes 71 kg. À l’épaulé-jeté, elle a battu son record en soulevant 109 kg. À l’autre épreuve, elle a soulevé 84 kg, ce qui lui a donné un combiné inégalé de 193 kg.

Pour sa part, Jocelyn Dubuc a obtenu un combiné record de 290 kg grâce notamment à une nouvelle marque de 160 kg à l’épaulé-jeté. Il a terminé 7e chez les 96 kg.

De son côté, Maxime Bardier n’avait jamais réussi à soulever 153 kg à l’épaulé-jeté auparavant ce week-end. Il a fini 11e chez les 89 kg. Idem pour Samuel Espinoza à l’arraché. Il a soulevé une barre de 135 kg dans la catégorie des 96 kg, ce qui lui a conféré au total le 6e<@$p> rang.

Enfin, Jean-Marc Béland en était à sa dernière compétition à vie. Il a fini 5e chez les 96 kg.

«Jean-Marc voulait prendre sa retraite après une carrière de 21 ans à la maison. Il aura participé à une quinzaine de championnats canadiens senior en plus de représenter le Canada aux Championnats panaméricains, aux Mondiaux et aux Jeux du Commonwealth en 2014 à Glasgow», rappelle son entraîneur.

5e organisation

C’était la 5e fois que le Club Gros-Bill était l’hôte des championnats canadiens. Il les a aussi reçus en 2006, 2008, 2012 et 2017. En 2020, les championnats canadiens d’haltérophilie auront lieu à Lake Country en Colombie-Britannique.