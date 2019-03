Nissan Canada dévoile les prix de la LEAF PLUS à grande autonomie

Article par Michel Deslauriers

Au mois de janvier dernier, Nissan a dévoilé la LEAF PLUS équipée d’une batterie de 62 kWh, permettant une autonomie maximale de 363 kilomètres sur une pleine charge. Jusqu’à maintenant, la LEAF de deuxième génération et sa batterie de 40 kWh pouvait parcourir une distance estimée à 243 km.

De plus, la LEAF PLUS est plus énergique avec son moteur électrique de 214 chevaux, comparativement à 147 chevaux dans le cas de la LEAF « ordinaire ». Selon Nissan, les accélérations sont plus rapides de 13% et la vitesse maximale est augmentée de 10%.

Le constructeur vient d’annoncer les prix pour la version à grande autonomie. La Nissan LEAF S PLUS 2019 sera en vente à partir de 43 998 $ avant les frais de transport et de préparation de 1 950 $, alors que la version SV PLUS se détaillera à 46 598 $, et la version SL PLUS, 49 498 $.

En guise de comparaison, le Hyundai Kona électrique avec son autonomie maximale de 415 km se détaille à partir de 45 599 $, alors que la Chevrolet Bolt EV et son autonomie de 383 km est offerte à partir de 44 800 $ et la Tesla Model 3 de base, 47 600 $.

On peut reconnaître la LEAF PLUS de la LEAF par sa calandre légèrement redessinée avec accents bleutés et un logo e+ sur le volet de recharge rapide. Lorsque la LEAF PLUS arrivera chez les concessionnaires au mois d’avril, la LEAF à batterie de 40 kWh ne sera disponible qu’en livrée SV pour le millésime 2019 au tarif de 40 698 $. Dans tous les cas, le gouvernement du Québec accorde une subvention allant jusqu’à 8 000 $ lors de l’achat ou de la location de la voiture électrique, applicable après le calcul des taxes de vente.

Nissan LEAF SV : 40 698 $

Nissan LEAF S PLUS : 43 998 $

Nissan LEAF SV PLUS : 46 598 $

Nissan LEAF SL PLUS : 49 498 $