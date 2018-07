Nissan fête drôlement bien les cinquante ans de sa GT-R!

Article par Olivier Beaulieu

La GT-R a polarisé l’attention de bien des amateurs d’automobile depuis sa sortie. Certains la trouvent enivrante alors que d’autres vont jusqu’à la qualifier de dépassée et ennuyante. Mais avouons que, pour une voiture qui souffle ses 50 bougies, elle ne fait pas son âge. Et pour fêter cet anniversaire comme il se doit, Nissan s’est associé avec Italdesign, qui célèbre également son cinquantième anniversaire, pour créer un prototype unique : la GT-R50! Jetez-y un coup d’œil. Elle pourrait bien être l’introduction à la nouvelle génération de GT-R.

Italdesign a développé, assemblé et mis au point la GT-R50. Sur la partie avant du véhicule, on retrouve quelques touches dorées qui s’étendent jusqu’à l’arrière. On remarque aussi quelques modifications plus ou moins importantes aux bas de caisse, aux rétroviseurs, aux jantes et à l’aileron.

À l’intérieur, la GT-R50 ne ressemble que très peu à sa génitrice. Elle gagne en élégance grâce à une utilisation appréciable de carbone, à des touches dorées et un tableau de bord épuré.

Outre ces modifications esthétiques importantes, on observe de belles améliorations sous le capot. L’équipe derrière ce concept a emprunté un moteur V6 biturbo de 3,8 litres à la NISMO faisant grimper sa puissance de 600 à 720 chevaux et un couple généreux estimé à 575 livres-pied. Le tout est jumelé à une boîte à six rapports avec double embrayage, une transmission intégrale et une nouvelle suspension. Par ailleurs, on a équipé la GT-R50 de freins Brembo et d’un ensemble de pneus Michelin Pilot Super Sport de 21 pouces. L’aimez-vous?