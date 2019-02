Nissan introduit le Pathfinder Rock Creek Edition 2019

Article par William Clavey

Quelques jours avant l’ouverture du Salon de l’auto de Chicago, Nissan présente les premières images d’une nouvelle variante de son populaire VUS intermédiaire. Voici le Pathfinder Rock Creek Edition 2019.

Pour l’aventure

Offert sous les déclinaisons SV et SL dès ce printemps, le Rock Creek Edition promet d’agrémenter les prouesses aventurières du véhicule par le biais de quelques modifications esthétiques intéressantes.

Bien que rien ne change au niveau de sa motorisation – toujours alimenté par un V6 de 3,5 litres d’une puissance de 284 chevaux – le Rock Creek vient tout de même de série avec un ensemble de remorquage, permettant au Pathfinder de remorquer une charge pouvant aller jusqu’à 6 000 livres (2 721 kg).

Parmi les changements esthétiques, on remarque des jantes noircies de 18 pouces, des rétroviseurs et des poignées de portières également noircies, des longeons de toit, des plaques de protections et des extensions d’ailes. Quatre nouvelles couleurs seront offertes pour cette édition spéciale, comme le vert Midnight Pine, unique au Rock Creek.

L’habitacle est également modifié, incorporant des sièges en cuir deux tons, des coutures contrastantes et quelques détails de finition distingués.

Se vendant au prix de départ de 41 598 $, le Pathfinder Rock Creek Edition viendra, sans surprise, équipé d’un système à quatre roues motrices à deux vitesses. Le Pathfinder Rock Creek Edition SV ajoutera à l’ensemble toutes les dernières technologies en matière d’aide à la conduite au prix de 47 198 $.