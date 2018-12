Nissan Maxima 2019 : encore plus stylisée

Article par Sylvain Raymond

Dans le contexte actuel, on s’interroge fortement sur le futur d’une voiture telle que la Maxima. Pas qu’elle est dénuée d’intérêt, mais simplement car elle se situe au cœur d’un créneau très tourmenté. Elle est d’ailleurs loin d’être le fer de lance de la marque, se situant toujours dans une classe à part en raison de son positionnement qui flirte avec les modèles de luxe. La Maxima profite d’un riche héritage, ce n’est donc pas étonnant que le constructeur tente de la maintenir en vie.

Malgré tout, Nissan a décidé de la moderniser légèrement et profite du salon de l’auto de Los Angeles afin de la présenter en première mondiale. Dans le cas de la Nissan Maxima 2019, il faut comprendre qu’il s’agit d’une refonte légère, car la génération actuelle remonte à peine à trois ans. On remarque rapidement quelques modifications subtiles, notamment les phares et la grille retravaillés. On retrouvera certainement quelques changements à l’arrière également, tout comme dans l’habitacle. On annonce aussi la disponibilité du système Nissan Safety Shield 360 qui comprend une suite de six systèmes de sécurité, dont ceux du freinage automatique d’urgence et de la surveillance de sortie de voie.

On ne prévoit pas non plus de changement majeur côté mécanique. Le V6 de 3,5 litres de 300 chevaux est de retour sous le capot, lui qui transmet sa puissance aux roues avant via une boîte automatique à variation continue.

Quatre versions seront commercialisées soit SV, SL, la sportive SR et Platinum. Quant aux options, seules les jantes de 19 pouces, réservées à la version Platinum, figurent au catalogue. La Nissan Maxima 2019 sera en vente dès décembre 2018. Les prix seront dévoilés ultérieurement.