Nissan travaille sur son bronzage à la plage et sur les vagues!

Article par Olivier Beaulieu

Tanné d’avoir un amas de terre sous ses roues, le manufacturier Nissan a décidé de se diriger plutôt vers le sable chaud d’une plage. Et pour ce faire, il lève le voile sur une édition spéciale de sa camionnette : le Nissan TITAN Surfcamp.

Inspirés par les fourgons vintages des années 60, l’équipe de l’ingénierie chez Nissan a créé une version estivale spécialement pour la plage en utilisant un TITAN XD. Fred DePerez, vice-président chez Nissan Amérique du Nord a déclaré : « En été, les stationnements longeant les plages sont bondés de camions transportant des planches de surf, des cannes à pêche et des tentes pour camper, car les personnes sont à la recherche du soleil et du sable. » C’est dans cet esprit que le projet a vu le jour.

En tout, l’édition Surfcamp comprend 22 modifications au modèle d’origine, dont une tente sur le toit, une échelle, une planche de surf et des supports à cannes à pêche situés sur le pare-chocs avant. À l’intérieur, les sièges sont recouverts d’un tissu protecteur conçu pour résister aux passagers mouillés et couverts d’eau saline. Par ailleurs, les tapis qui équipent cette édition spéciale utilisent un tissu facile à aspirer lorsque les passagers entrent les pieds couverts de sable! Mais rassurez-vous, il est également possible de se doucher avant de se lancer dans le véhicule.

Enfin, on retrouve bon nombre d’équipements déjà en vente par le constructeur, comme le système de lit, le porte-bagages au-dessus de la cabine, la suspension surélevée et la barre de lumières à l’avant du véhicule. Le TITAN Surfcamp se dirige actuellement vers la côte ouest américaine où il participera à plusieurs évènements sportifs.