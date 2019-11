Noël ferroviaire chez Exporail

(Source: Exporail)

Exporail, le Musée ferroviaire canadien transportera ses visiteurs dans la magie de Noël. Du 22 novembre au 5 janvier, plusieurs véhicules seront décorés et illuminés dans la Grande galerie, des activités seront offertes et le Père Noël rencontrera les visiteurs.

Train de Noël d’Exporail

Petits et grands sont invités à monter à bord du train de Noël d’Exporail à partir de la Gare Hays sur le site du musée. Au cours de la balade, les enfants auront la chance de rencontrer le Père Noël. Les départs ont lieu à 10 h, 11 h, 13 h et 14 h, le samedi 23 novembre, le dimanche 24 novembre et le samedi 30 novembre 2019. Tarification spéciale pour cette activité. Le coût pour la balade est de 2,65$ par enfant et de 4,35$ par adulte plus taxes. Cette tarification s’ajoute aux frais d’entrée générale pour la visite du musée.

Les activités familiales

En pénétrant dans la Grande galerie, les visiteurs seront plongés dans l’ambiance des Fêtes avec, parmi les véhicules décorés, un wagon de jouets, des locomotives illuminées et un traîneau de lutins. Des bas de Noël seront cachés un peu partout dans les véhicules. Un petit train électrique sous l’arbre incitera sans doute les visiteurs à se diriger vers la salle des trains miniatures où deux réseaux sont en opération.

Accompagnés de leurs parents ou grands-parents, les enfants pourront ensuite se diriger vers l’atelier de bricolage offert de 10h à 11h30, 14h à 15h30, et qui leur permettra de créer leur propre décoration pour leur sapin de Noël.

La créativité et la gourmandise seront encore au rendez-vous cette année avec une activité de décoration de biscuits de Noël de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h : pour 2 $, les participants se verront remettre un biscuit aux épices et le matériel nécessaire pour lui donner une allure festive, le tout accompagné d’un berlingot de lait, gracieuseté des Producteurs de lait de Montérégie Ouest.

La rencontre avec le Père Noël

Les enfants pourront envoyer leur lettre au Père Noël dans le wagon postal et le rencontrer les samedis et dimanches, à compter du samedi 23 novembre jusqu’au 22 décembre, de 10h30 à 11h45 et de 13h15 à 15h.



La visite de la voiture Saskatchewan

Construite en 1883 pour Sir William Cornelius Van Horne (1843-1915) qui l’utilisa durant la construction de la ligne transcontinentale du Canadien Pacifique, et par la suite comme voiture particulière jusqu’en 1915, la voiture Saskatchewan sera décorée dans l’esprit du Noël victorien. Les visiteurs de 12 ans et plus pourront ainsi en apprendre davantage lors d’une visite en français à 11h, 13h et 15h.

Service de thé

Exporail propose un service de thé aux visiteurs de 13 ans et plus à bord de la luxueuse voiture du président de la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc, Charles Melville Hays (1856-1912), exposée dans la Grande galerie du pavillon Angus. Les places sont limitées et cette activité d’une heure et demie s’organise sur réservation uniquement. Après une visite de la voiture, les visiteurs prennent place à l’une des deux tables (quatre ou cinq personnes) pour le service de thé et ils peuvent déguster des pâtisseries, comme à l’époque, durant le temps des Fêtes dans les voitures-restaurants du Canadien National.

Les services de thé ont lieu les 15, 22, 28, 29 décembre 2019 et les 4 et 5 janvier 2020, à 14h30.

Tarif: 33 $ plus taxes par personne (incluant l’admission à Exporail).

Information et réservation : 450 638-1522, poste 231.

Durant le temps des Fêtes, Exporail sera ouvert les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 2019, ainsi que du 2 au 5 janvier 2020. Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et le 1er janvier 2020.