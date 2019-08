Nom d’un zèbre, la future Golf se déguise avant sa grande première

Article par Guillaume Rivard

La première mondiale de la Volkswagen Golf de huitième génération aura lieu cet automne et le constructeur allemand a dévoilé mercredi une image qui devrait aiguiser l’appétit des amateurs de la populaire voiture compacte.

Bien que le camouflage noir et blanc donne un peu plus l’impression de voir un gros zèbre sur quatre roues, on peut quand même apprécier le design de la nouvelle Golf.

Sans surprise, l’évolution est mineure. Il faut plutôt s’attarder aux petits détails, comme la calandre abaissée, les phares de forme plus anguleuse et la partie arrière légèrement arrondie.

La décrivant comme une vraie star qui fera tourner les têtes et redéfinira son époque, Volkswagen affirme que la Golf impressionnera par son habitacle hautement numérique et connecté (attendez-vous à un large écran tactile et très peu de boutons physiques), ses nombreuses aides à la conduite ainsi que ses divers services et fonctionnalités par Internet.

Une certaine forme d’électrification sera aussi offerte sous le capot, mais on n’en sait pas vraiment plus pour l’instant. La phase finale des essais a commencé.

Quand assistera-t-on au grand dévoilement? Eh bien, le tout devrait se faire lors d’un événement spécial en octobre, Volkswagen préférant réserver le Salon de l’auto de Francfort le mois prochain pour la ID.3 électrique. Et compte tenu de l’avenir incertain de la Golf régulière aux États-Unis, il y a peu de chances qu’on la voie au Salon de Los Angeles en novembre.

Au Canada, le responsable des communications Thomas Tetzlaff nous a assuré en mai dernier que la populaire Golf était ici pour rester. En 2018, elle a d’ailleurs supplanté les ventes du Tiguan par un cheveu.

Par contre, comme on vous l’a appris, les Golf SportWagen et Alltrack disparaîtront afin de laisser de la place à un nouveau VUS sous-compact possiblement appelé Tarek.