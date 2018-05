Le nombre de décès à moto est en hausse

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Un total de 54 personnes ont perdu la vie à moto en 2016, soit quatre de plus que l’année précédente, selon un bilan de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) partagé par la Régie intermunicipale de police Roussillon. Dans 54% des cas, les accidents impliquaient seulement une moto.

Par ailleurs, il y a eu 2014 motocyclistes blessés en 2016, une hausse de 7,6% par rapport à 2015. Dans plus de 40% des cas, les accidents impliquaient une moto et un autre type de véhicule.

«Conduire une moto est plus risqué que conduire une automobile: le motocycliste a peu de protection et il est parfois difficile à voir, rappelle la police. Le partage de la route avec les autres usagers, particulièrement les automobilistes, représente un défi de taille pour sa sécurité.»

En ce début de saison, la SAAQ et la police s’unissent pour rappeler aux automobilistes et motocyclistes d’être vigilants dans le partage de la route.

La régie en profite pour faire savoir que les motocyclistes sont autorisés à utiliser leurs feux de routes (communément appelées les lumières hautes) le jour sans avoir à en diminuer l’intensité, surtout en ville où la surcharge d’information visuelle est importante.

Les facteurs de risque à moto

Les connaissances, les habiletés et le comportement du motocycliste jouent un rôle important pour sa sécurité. La météo et les aléas de la route (sable, huile, trous, fissures, etc.) peuvent par ailleurs compliquer ses déplacements.

Les principales causes des accidents corporels impliquant une moto sont la vitesse, l’inattention ou la distraction, l’omission de céder le passage, une erreur de perception et un manque de visibilité.

Règles pour chacun

Un motocycliste doit:

Se rendre visible au maximum par une moto de couleur claire ou voyante, un casque voyant ou avec des motifs contrastants;

Porter des vêtements de protection et des accessoires de couleur claire ou voyante, munis de bandes réfléchissantes;

Munir sa moto de feux d’appoint ainsi que d’un modulateur de phare à intensité variable.

Un automobiliste doit: