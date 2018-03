Nos pneus peuvent-il nous parler?

Article par Olivier Beaulieu

Discuter d’un pneu à un humain, est-ce vraiment là qu’on est rendu? D’abord, en quoi est-ce que ça pourrait bien servir? L’année dernière, le manufacturier de pneus italien Pirelli a lancé une base de données infonuagique nommée Connesso. L’objectif? Connecter le pneu à la voiture et au conducteur dans le but d’échanger des informations. Après une année complète de tests et des milliers de kilomètres parcourus, Pirelli est prêt à commercialiser son produit.

Connesso est également le nom de l’application mobile qui nous sert à communiquer avec les données traitées par le nuage. Avec l’aide de cette application, il nous est possible d’obtenir plusieurs informations qui étaient jusqu’alors inaccessibles pour le commun des mortels. En navigant dans l’application, on trouve les données de répartition du poids dans le véhicule, la pression exacte des pneus, l’usure et la température.

Certaines fonctions sont totalement impertinentes pour la majorité des gens, mais elles se révèlent intéressantes à d’autres niveaux. Par exemple, il est possible de déterminer le niveau de pression acceptable avant qu’on nous envoie une alerte. On s’assure ainsi d’obtenir le meilleur de nos pneus, et ce, même lors des tempêtes hivernales.

Pour le moment, cette technologie ne sera offerte de série que sur un seul type de voiture : les exotiques. Chez Pirelli, on ne précise cependant pas un modèle en particulier. Cela dit, on peut présumer que, si la technologie fonctionne bien, de nombreux fabricants demanderont également à l’intégrer dans leurs modèles populaires d’ici quelques années. Et vous, qu’en pensez-vous?