Notre test et avis du Google Pixel 5, un téléphone au pari audacieux!

Le nouveau téléphone Pixel 5 de Google arrive avec un pari audacieux. Offrir la 5G et des fonctionnalités haut de gamme, mais pas trop, afin d’être vendu à un prix compétitif. On mise sur ce que la majorité des gens cherchent: une bonne batterie et une excellente caméra qui prend de superbes photos.

Un téléphone intelligent c’est rendu que ça coûte vraiment cher de nos jours. Surtout lorsqu’on regarde pour les appareils hautement publicisés que sont les appareils « flagship » comme les iPhone ou Samsung Galaxy S ou Note.

On parle d’appareil à 1000$, 1300$, parfois même 1500$ ou 1800$! C’est de l’argent pas à peu près!

Google a décidé d’emprunter un autre chemin et de se retirer du marché haut de gamme, car essentiellement ce n’est pas ce que la majorité des gens cherchent et veulent comme téléphone.

C’est de cette prémice que découle le Pixel 5. Un téléphone intelligent à 800$ qui se hisse au sommet de la catégorie milieu de gamme en offrant des composants et fonctionnalités du haut de gamme.

Google vise les sommets des téléphones de milieu de gamme avec le Pixel 5.

Couper sur des fonctions pour réduire le coût

Difficile de parler du Pixel 5 sans aborder le Pixel 4. Ce dernier s’est avéré un échec commercial pour Google puisqu’il était grosso modo trop cher pour les fonctionnalités offertes et il avait un gros défaut au niveau de l’autonomie de la batterie.

Google a donc décidé de faire plus simple et miser sur les aspects que la majorité des gens recherchent d’un téléphone intelligent pour l’offrir à un prix compétitif.

Un caisson fini en verre ? On coupe! On passe à de l’aluminium.

Le scan Soli pour déverrouiller avec le visage et faire des gestes de la main? On coupe! On met plutôt un lecteur d’empreintes digitales à l’endos de l’appareil.

Mettre un processeur dernier cri pour supporter la 5G? On coupe! On met plutôt un processeur moins performant, mais qui donne quand même accès à la 5G et gruge moins de batterie.

Le processeur Pixel Neural Core permettant de traiter plus rapidement les photos? On coupe! Les gens attendront 2 à 3 secondes de plus pour voir le rendu de leurs photos.

Une lentille téléobjectif 2X que personne n’utilise vraiment? On coupe! On met plutôt une lentille ultra grand angle bien plus appréciée.

Ce sont là quelques décisions prises par Google afin d’être en mesure d’offrir un appareil bien moins cher que d’autres téléphones haut de gamme. Parce qu’essentiellement la question est: a-t-on vraiment besoin de toujours avoir plus de puissance?

Les grandes forces du Google Pixel 5? L’autonomie de batterie et la qualité des photos qu’il prend.

Garder les meilleurs aspects des téléphones Pixel avec extras

Google a donc misé sur une simplicité volontaire, parce que la majorité des téléphones vendus dans le monde ne sont pas les téléphones haut de gamme. Ce sont ceux de milieu de gamme. Alors aussi bien être le meilleur de cette catégorie.

Ainsi, on retrouve une plus grosse batterie de 4080 mAh qui nous offre aisément une autonomie de plus d’une journée. En ne l’épargnant pas, nous avons atteint 32 heures sur une seule charge. Pas mal quand même! Google parle même d’une autonomie de 48h, mais nous n’avons pas atteint ça. Tout dépend évidemment de l’utilisation qu’on en fait.

Qui plus est, on a toujours la recharge rapide qui en l’espace d’un peu moins d’une heure recharge de 0 à 100%.

Au niveau de la recharge, le Pixel 5 ajoute également la possibilité de recharger d’autres appareils via l’endos. Que ce soit le téléphone d’un ami ou nos écouteurs tels les Pixel Buds ou autres compatibles avec la recharge QI.

Le Pixel 5 permet de recharger sans fil d’autres appareils tel que des écouteurs.

Là où réside la plus grande force de la gamme Pixel depuis des années, c’est dans la qualité des photos qu’il prend.

Le Pixel 5 ne déroge pas de la règle et continue de profiter de l’intelligence artificielle de Google pour prendre de superbes clichés. Que ce soit en mode portrait, panorama, ultra grand angle, mode nuit ou même en mode astrophotographie, il est pratiquement impossible de prendre une mauvaise photo avec le téléphone.

L’appareil offre également une bien meilleure stabilisation de l’image lorsqu’on prend des vidéos. Finis donc les petits « shakes » quand on filme, alors que l’image reste stable et fluide.

On retrouve toujours par ailleurs un taux de rafraichissement de l’image à 90 images secondes sur un écran de 6 po bien plus lumineux et coloré que le modèle précédent.

Enfin, on a augmenté l’espace de stockage à 128Go, mais on ne retrouve toujours pas la possibilité d’insérer une carte Micro SD pour en augmenter la capacité. Il faut bien vendre de l’espace sur Google One!

Le Pixel 5 est-il un bon achat?

La stratégie de Google sera-t-elle la bonne? Le Pixel 5 a assurément du potentiel puisqu’il vise une clientèle bien plus généraliste si l’on peut dire.

Il apporte les éléments clés que la majorité des gens cherchent d’un téléphone intelligent soit une bonne batterie et une bonne caméra photo.

C’est sans compter qu’avec les téléphones Pixel, on a droit au stockage illimité sur Google Photos en plus d’être les premiers à pouvoir télécharger les mises à jour de fonctionnalités et de sécurité d’Android.

Cependant, le Pixel 5 n’a peut-être pas les attraits pour les personnes qui cherchent des fonctionnalités vraiment haut de gamme dans leur téléphone.

Google a également opté de mettre le haut-parleur pour les appels téléphonique sous l’écran ce qui donne une qualité sonore assez ordinaire.

Et bien que l’appareil soit compatible avec la 5G, il reste que c’est un argument de vente plus difficile étant donné que le réseau commence à être déployé au Québec.

Si certaines fonctionnalités du Pixel 5 nous intéressent et qu’on veut dépenser encore moins, il y a toujours la possibilité de se tourner vers le Pixel 4a ou même le Pixel 4a 5G.

Dans tous les cas, le Pixel 5 s’avère une nette amélioration sur le modèle précédent. Il offre ce qu’on recherche le plus d’un téléphone avec certains attraits du haut de gamme à un prix intéressant de 799$.

