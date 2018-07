Du nouveau au Concours maisons fleuries à La Prairie

Crédit photo : Pixabay

Le Concours maisons fleuries est de retour pour la 8e année consécutive. Institué pour inciter les citoyens à embellir leur propriété, il récompense leurs efforts en ce sens.

Aucune inscription n’est requise pour la catégorie Façade résidentielle. Les juges de la Ville visiteront tous les secteurs de la municipalité au cours des dernières semaines de juillet, au moment où la floraison est à son meilleur.

Les catégories Cour arrière et Façade commerciale, Industrielle et Institutionnelle quant à elles, nécessitent une inscription. Pour ce faire, les participants doivent transmettre leurs coordonnées au Service des travaux publics et du génie avant le 13 juillet, 12h. Les juges pourront ainsi prendre rendez-vous avec eux pour évaluer les différents aménagements paysagers.

«L’embellissement de notre ville est l’affaire de tous. Fleurir et verdir sa ville, c’est ajouter de la beauté à son environnement comme le réussit si bien notre service d’horticulture dans nos aménagements et nos parcs. Cela contribue grandement à la qualité de vie et s’inscrit dans une optique de développement durable, un principe prioritaire pour nous», a déclaré le maire Donat Serres.

Pour plus d’information: Service des travaux publics par téléphone au 450 444-6684 ou par courriel à tp@ville.laprairie.qc.ca. (Communiqué)