Nouveau DG à la MRC de Roussillon

Crédit photo : Gracieuseté

Gilles Marcoux a été nommé directeur général de la MRC de Roussillon. Il est en poste depuis le 11 juin. M. Marcoux succède à Colette Tessier, qui occupait cette fonction par intérim depuis deux ans. Elle demeura à l’emploi de la MRC à titre de directrice administration et finances et secrétaire-trésorière adjointe.

Gilles Marcoux compte plus de 25 années d’expérience en gestion et en développement local et régional. Le DG sera à la tête d’une équipe d’une trentaine d’employés.

Il s’occupera de l’aménagement du territoire, du développement économique, de la gestion des matières résiduelles, de la culture, de la sécurité incendie, de l’administration et de la prise en charge des différents dossiers régionaux touchant le territoire de Roussillon.