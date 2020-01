Nouveau directeur général à la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon

David Bergeron est le nouveau directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon.

Il occupe le poste depuis le 6 janvier. Sa nomination a été annoncée par Jean-Gabriel Mercier Rancourt et Yves Bisson, co-présidents du conseil d’administration du regroupement de gens d’affaires.

«Fort d’une expérience de plus de vingt ans en administration des affaires, marketing et gestion de projets, M. Bergeron a récemment occupé le poste de Directeur des opérations chez Lanctôt Couvre-Sol Design, ainsi que les fonctions d’administrateur au sein du conseil d’administration de la Chambre de Commerce du Grand Châteauguay», font part les coprésidents dans un communiqué.

«Beaucoup de belles choses»

«Beaucoup de belles choses s’en viennent en 2020. On va essayer de dynamiser la présence de la chambre auprès de toutes les entreprises, tant les petites que les industries», a fait part M. Bergeron en entrevue au Soleil de Châteauguay le 13 janvier. L’objectif est d’accroître la représentation du regroupement de gens d’affaires pour mieux cibler ses défis et se faire entendre. «M. Bergeron aura comme mandat, entre autres, de mettre à l’avant-plan les différents enjeux des commerçants et industries de l’ensemble du territoire couvert par la chambre de commerce ainsi que de faire valoir leurs revendications, le tout auprès des nombreuses instances et partenaires concernés», informent Jean-Gabriel Mercier Rancourt et Yves Bisson.

Le Gala reconnaissance qui permet de récompenser des entreprises du territoire dans diverses catégories sera assurément de retour, a souligné David Bergeron. «C’est un événement coulé dans le béton. La date est déjà connue, ce sera le 22 octobre», a-t-il indiqué.

Le traditionnel tournoi de golf sera également de retour le 10 juin.

La Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon résulte de la fusion, en juin 2019, de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay et de la Chambre de commerce et industrie Royal Roussillon. Son territoire s’étend de La Prairie à Léry. il comprend la MRC de Roussillon et quelques villes de l’extérieur en font partie.