Nouveau guide entièrement numérique pour les acheteurs d’une propriété

Une toute nouvelle mouture du Guide de l’acheteur publié par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) est maintenant disponible à l’intention des acheteurs d’une première propriété.

L’organisme, qui constitue l’autorité en matière de courtage immobilier au Québec, a récemment mené un sondage qui révèle que seulement 39 % des répondants se sentaient bien préparés pour acheter leur première propriété. De plus, 70 % des répondants ont trouvé au moins une étape de leur transaction complexe.

«Nous avons entièrement revu et amélioré notre guide de l’acheteur pour répondre concrètement à une volonté exprimée par les consommateurs d’être encore mieux informés. Désormais, ceux-ci ont à leur disposition un outil en ligne qui les guidera pas à pas dans chacune des étapes de l’achat d’une propriété, d’un immeuble à revenus ou d’une copropriété», affirme Sofy Bourret, vice-présidente, Communications de l’OACIQ.

Ce nouveau guide comporte du contenu spécifique sur les devoirs et obligations du courtier immobilier, les formulaires à utiliser, l’inspection préachat et le processus de prise de possession de la propriété. On y présente également les mécanismes de protection du public prévus à la Loi sur le courtage immobilier qui s’appliquent uniquement lorsque l’on fait affaire avec un courtier immobilier.

«Devenir propriétaire est une décision importante, et par la diffusion de ce guide, l’OACIQ met tout mettre en œuvre pour favoriser une transaction immobilière en toute confiance», mentionne Mme Bourret.