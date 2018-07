Un nouveau labyrinthe à découvrir à Coteau-du-Lac

Crédit photo : Hugo Isabelle

Le sens de l’orientation des visiteurs sera mis à l’épreuve à compter du samedi 28 juillet au nouveau parcours labyrinthe aménagé au kiosque agroalimentaire La Belle de Coteau-du-Lac, situé route 201.

Le Domaine La Belle propose un parcours éducatif et ludique aménagé à travers un champ de maïs facilement accessible aux familles. En plus de confronter les jeunes et moins jeunes à leur sens de l’orientation, le parcours propose également 10 stations ponctuées de questions portant sur leurs connaissances en agriculture, indique son concepteur, Marc-André Isabelle.

Le site est également doté d’une aire d’amusement avec des modules de jeux fabriqués à partir de matériaux recyclés, de même qu’une aire de pique-nique.

Le Domaine La Belle propose également des promenades en charrette à travers les différentes cultures qui alimentent le kiosque de fruits et légumes : fraises, framboises et maïs notamment.

Marc-André Isabelle raconte que l’idée de ce nouvel attrait agrotouristique lui est venu lors d’une convention de l’industrie agroalimentaire à laquelle il a pris part l’hiver dernier aux États-Unis.

«C’est le genre d’attraction qui est mise en évidence dans des endroits où fait la vente directe de produits aux consommateurs», dit-il.

Dans la région, un tel labyrinthe a aussi été aménagé au Verger Labonté à Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot.

Celui du Domaine La Belle sera accessible les vendredis, samedis et dimanches jusqu’à la Fête du travail, puis les samedis-dimanches jusqu’à la fin d’octobre. Des frais d’entrée sont requis pour les adultes et enfants de plus de 5 ans.

Le début de la saison automnale donnera également lieu à des activités d’animation en lien avec les courges et autres cucurbitacées. Le tout conduira à l’aménagement du fameux Domaine Maudit, pour la fête de l’Halloween.