Nouveau logo et nouvelle image pour Volkswagen

Article par Guillaume Rivard

Le Salon de l’auto de Francfort marque non seulement le début de la Volkswagen ID.3, première d’une nouvelle génération de voitures et de VUS électriques chez le constructeur allemand, mais aussi le lancement du « Nouveau Volkswagen ».

Nouveau logo, nouvelle image, nouvelle voix, nouvelle philosophie – tout y passe.

Les changements s’implanteront graduellement en Europe et en Chine cet automne, puis en Amérique au début de 2020.

D’abord, le fameux « VW » a été épuré pour adopter un look bidimensionnel plus simple et plus actuel. Il ajoute un nouveau ton de bleu et sera dorénavant illuminé, aussi bien sur les véhicules que sur les concessions et les installations de la marque.

C’est au haut de l’édifice de son siège social de Wolfsburg qu’on a pu l’apercevoir en premier. En tout, quelque 70 000 logos seront remplacés à plus de 10 000 endroits répartis dans 171 pays.

Volkswagen se dote aussi pour la première fois d’un logo sonore qui se fera entendre tant dans les communications de la marque qu’à l’intérieur de ses véhicules.

Par ailleurs, après des décennies à recourir à une voix masculine pour personnifier la marque, Volkswagen optera maintenant pour une voix féminine, douce et chaleureuse.

De façon générale, le « Nouveau Volkswagen » sera visible et perceptible dans le design des véhicules (comme le démontre la ID. 3), dans les contacts avec les clients et dans la présentation de la compagnie en général. L’objectif est en même temps de créer une nouvelle expérience pour le consommateur, sans modifier l’architecture intérieure des concessions.

Volkswagen dit vouloir faire preuve de plus d’audace et de couleur, sans oublier de transparence et d’authenticité. Par exemple, les photos utilisées pour le marketing ne viseront pas la perfection; elles reflèteront plutôt des situations réalistes qui interpellent davantage les gens.

Le ID. 4 au Canada

La compacte ID. 3 ne figure pas dans les plans de Volkswagen en Amérique du Nord, du moins pas pour l’instant. On savait que le premier modèle électrique de cette gamme à venir chez nous serait un multisegment, basé sur le concept ID. CROZZ, et on apprend aujourd’hui qu’il s’appellera ID. 4.

Le véhicule camouflé est présent au Salon de l’auto de Francfort et, même si les parois vitrées qui l’entourent le rendent difficile à apprécier, il semble adopter une silhouette moins radicale que celle du concept. On s’attend à ce que Volkswagen en dévoile un peu plus à son sujet dans les prochaines semaines. À suivre!